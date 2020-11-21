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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 19 лис, 2020 11:52
Депозитна Акція «Лови відсотки»
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:20
Без поповнення...в ігнор.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:29
норм відсоток
никому не верю
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:58
Все вірно,
спамерів в ігнор
а розумні люди розкидаються яйця і різні кошики!
Додано: Чет 19 лис, 2020 14:59
10,75 в кінці строку.
Є більш шедрі.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 19 лис, 2020 15:00
є жадність, є отвага (с) мадам Любопитная
а є раціональна диверсифікація
Додано: Суб 21 лис, 2020 20:32
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
ну так себе...
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: Нед 22 лис, 2020 18:57
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Додано: Нед 22 лис, 2020 20:58
По старій памяті ІБ зробили платним як і січовики...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:52
для бесплатного можно установить приложение - показывает остатки и доступны переводы между счетами. Про депо не скажу,имею самый высокий % по карте
никому не верю
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