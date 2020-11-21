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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:54
Goodman написав: Квесторе_поверніться написав:
Без поповнення...в ігнор.
тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.
если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
никому не верю
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