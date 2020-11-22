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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 50
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
16
Всього голосів : 50
Повідомлення Додано: Нед 22 лис, 2020 21:54

  Goodman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Без поповнення...в ігнор.

тут другая тема - "кубло" вже шевелиться, хоть 1 було здвиження ТА НЕХОТЯ ПОВИШАЕ В1ДСТОКИ. Единственная хорошая новость за весь день.
PS Был в БИСыках ког-да-то ..... не впечатлил , все сложно и замудрено.
если экономика начинается с нуля,то банк рассматривают либо в качестве надежного финпартнера или в пределах Фонда.
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 06:22

sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.
ВСЕКАРТА в1д КБ ПУМБ - v.pumb.ua/bc5bf4 , ПоДаРуНоК кожному
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 07:05

  Goodman написав:sens моя плановая экономика не может быть зависима от случайного выбора добавки к %% ставке депозита.

Ставка без белочки,без бонусов и орешков,соответствует. Посмотрите на европромбанк-ставка высокая и понятная
никому не верю
sens
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  #<1 ... 56575859
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