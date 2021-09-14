Банк Інвестицій і Заощаджень

однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива?
2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 15 вер, 2021 01:15
господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»:
однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива?
2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
Додано: Сер 15 вер, 2021 08:49
не жива с 2016го, однако у некоторых (Сич кажется, или клиринговый - БиС я не пользуюсь) в документах упоминается и на словах вроде как межбанковские договора по нулевым комиссиям остались
на практике все надо проверять - думаю, ОТП нальет как и другим 4к а может и больше, Агриколь на наличку жлобы
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