Банк Інвестицій і Заощаджень

господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: http://www.atmosphere.net.ua однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива? 2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
IMPRINTER написав:господа, скажите, соглдасно тарифов по Прыбутковому гаманцу снятие в сети "Атмосфера" без комисии и приписка - (10) – актуальний перелік банків-учасників на сайті мережі «Атмосфера»: http://www.atmosphere.net.ua однако по этой ссылке пусто .... в силу этого два вопроса:
1) сеть атмосфера разве еще вообще жива? 2) если да, то как по карте БИСа наливает Креди Агриколь или ОТП ?
не жива с 2016го, однако у некоторых (Сич кажется, или клиринговый - БиС я не пользуюсь) в документах упоминается и на словах вроде как межбанковские договора по нулевым комиссиям остались
на практике все надо проверять - думаю, ОТП нальет как и другим 4к а может и больше, Агриколь на наличку жлобы
cohan написав: ОТП нальет как и другим 4к а может и больше, Агриколь на наличку жлобы
Как раз Агриколь пощедрее будет.
И да, и нет. За один раз Агриколь даст побольше всех, но второго раза не будет. В то же время, например, через банкомат Ощада наснимал с карты Форварда 20 тысяч, по 2 тысячи за одно снятие. Далее задолбался и прекратил. Потому не знаю, где там потолок.
cohan написав: ОТП нальет как и другим 4к а может и больше, Агриколь на наличку жлобы
Как раз Агриколь пощедрее будет.
по чужим картам?
агриколь 5000, но не через главное меню, а сначала зайти в настройки и там в настройках тоже есть меню "снять нал" и там уже можно суммы самому ввести 5000 - на главном меню можно выбрать только предлолженные суммы
IMPRINTER написав: агриколь 5000, но не через главное меню, а сначала зайти в настройки и там в настройках тоже есть меню "снять нал" и там уже можно суммы самому ввести 5000 - на главном меню можно выбрать только предлолженные суммы