Сайты по поиску работы/персонала

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nazar_babich20000 написав:Ваша информация немного не актуальна только по той причине, что сейчас в основном люди заинтересованы найти работу за границей где-то в Европе нежели у себя в стране. И объяснять почему все именно так думаю не стоит. Поэтому готов поделиться информацией про то как устроиться на работу за границей.
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Вот и думаю, куда податься: на конвейер или в сиделки?