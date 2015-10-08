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Сайты по поиску работы/персонала
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:08

Многим знакомым, да и мне самой попадалась хорошая работа на фрилансе https://www.weblancer.net/
Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
wahre_helden
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:45

Тысячи вакансий каждый день!!!

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Работа в Европе Литва Латвия Эстония Польша Финляндия- https://www.facebook.com/groups/1561278367351996
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
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