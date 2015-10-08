Сайты по поиску работы/персонала

Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
|
|
|
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:08
Многим знакомым, да и мне самой попадалась хорошая работа на фрилансе
Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:45
Тысячи вакансий каждый день!!!
Безкоштовні вакансії роботи в Польщі для українців PolandRevizor -
Черный Список Работодателей Польши и ЕС Отзывы сотрудников о работодателях -
Работа в Европе Германия Польша Швеция Норвегия Дания -
Работа в Чехии 2020 Робота в Чехії 2020 Práce v České republice 2020 -
Робота в Німеччині, Бельгії, Швеції, Чехії, Литві, Польщі, Данії -
Работа в Европе Литва Латвия Эстония Польша Финляндия-
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
|