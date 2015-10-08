RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Ринок праці: резюме,
вакансії та освіта
/
Де і Як шукати роботу?
/
Сайты по поиску
работы/персонала

Сайты по поиску работы/персонала
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
  #<1 ... 78910
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 11:08

Многим знакомым, да и мне самой попадалась хорошая работа на фрилансе https://www.weblancer.net/
Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
wahre_helden
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6
З нами з: 27.05.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2019 18:45

Тысячи вакансий каждый день!!!

Безкоштовні вакансії роботи в Польщі для українців PolandRevizor - https://www.facebook.com/groups/400163897113751

Черный Список Работодателей Польши и ЕС Отзывы сотрудников о работодателях - https://www.facebook.com/groups/1817591388287331

Работа в Европе Германия Польша Швеция Норвегия Дания - https://www.facebook.com/groups/2024374937784830

Работа в Чехии 2020 Робота в Чехії 2020 Práce v České republice 2020 - https://www.facebook.com/groups/316540215481182

Робота в Німеччині, Бельгії, Швеції, Чехії, Литві, Польщі, Данії - https://www.facebook.com/groups/292907677984232

Работа в Европе Литва Латвия Эстония Польша Финляндия- https://www.facebook.com/groups/1561278367351996
Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
w_bufett
Аватар користувача
 
Повідомлень: 294
З нами з: 21.11.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2019 08:48

Ось ще країнська топова IT компанія SoftServe пропонує вакаснії в сіми містах Україні. https://career.softserveinc.com/en-us/vacancies/country-4/city-14,15,16,17,18,22,23/
gena_lozko
 
Повідомлень: 1
З нами з: 23.12.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2020 16:47

Работа

Пропонуємо роботу вдома! Тільки по Україні. Вакансія: агент Приват банку. Работа легка і впоратися з нею може кожен. Вік від 16 років. Ніяких затрат. Вільний графік роботи. Гроші будуть нараховуватися 2 рази на тиждень. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Працювати можна через телефон чи компьютер. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Для связи. Телеграм @andrew181 или Вайбер/ВотсАпп +380996634150
thealligatorfull
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 13.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2020 16:00

Ще один сайт, який варто враховувати при пошуку роботи - це Layboard. За його допомогою можна шукати як роботу, так і працівників. Сервіс https://layboard.com/vakansii/germaniya/rabota-v-gamburge допоміг, як і мені, так і багатьом моїм знайомим при пошуку роботи. На сайті можна шукати роботу самому або залишити своє резюме. А роботодавець може залишити необхідну йому вакансію або одразу шукати співробітників.
dayete
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 16.01.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 03 лют, 2020 16:14

Re: Сайты по поиску работы/персонала

Я нашел работу на этом сайте - odessa.hh.ua. Заполнил резюме, указал всю актуальную информацию и получал предложение от разных работодателей. Да, не все эти предложения были мне подходящие но многие были довольно таки хорошие, которые я полноценно рассматривал.
Gray Cardinal
 
Повідомлень: 6
З нами з: 21.10.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2020 21:29

Re: Сайты по поиску работы/персонала

еще на мой гляньте https://www.bazar.club/
puhachv
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 10.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 78910
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мифы при поиске работы
ТупУм » Сер 18 тра, 2016 11:48
0 3368
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 тра, 2016 11:48
ТупУм
Сокращения персонала: тенденции и прогнозы
Фінансовий Персонал » Чет 08 жов, 2015 08:47
0 2204
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 жов, 2015 08:47
Фінансовий Персонал
Третий вебинар из серии - "Секреты поиска работы" - "Боротьс
Фінансовий Персонал » Сер 17 чер, 2015 10:44
0 2781
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 чер, 2015 10:44
Фінансовий Персонал

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (17405)
10.02.2020 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.