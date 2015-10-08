Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
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Де шукати роботу? Як знайти хорошу роботу? Як правильно написати резюме та поради як пройти співбесіду.
Додано: Сер 20 лис, 2019 11:08
Многим знакомым, да и мне самой попадалась хорошая работа на фрилансе
Естественно, поначалу работаешь больше на репутацию и опыт, чем за деньги, но со временем раскрутить себя как стоящего исполнителя возможно.
Додано: Вів 03 гру, 2019 18:45
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Люди рідко бачать те, що є насправді, а не те, що їм здається. Вони бачать тільки те, що ми дозволяємо їм побачити... "НБУ" :shock:
Додано: Пон 23 гру, 2019 08:48
Ось ще країнська топова IT компанія SoftServe пропонує вакаснії в сіми містах Україні.
Додано: Пон 13 січ, 2020 16:47
Работа
Пропонуємо роботу вдома! Тільки по Україні. Вакансія: агент Приват банку. Работа легка і впоратися з нею може кожен. Вік від 16 років. Ніяких затрат. Вільний графік роботи. Гроші будуть нараховуватися 2 рази на тиждень. Це може бути як основна робота, так і додаткова. Не потрібні особливі знання. Працювати можна через телефон чи компьютер. Зарплата від 2000 грн. Потрібно тільки бажання працювати! Для связи. Телеграм @andrew181 или Вайбер/ВотсАпп +380996634150
Додано: Чет 16 січ, 2020 16:00
Ще один сайт, який варто враховувати при пошуку роботи - це Layboard. За його допомогою можна шукати як роботу, так і працівників. Сервіс
Додано: Пон 03 лют, 2020 16:14
Re: Сайты по поиску работы/персонала
Я нашел работу на этом сайте -
Додано: Пон 10 лют, 2020 21:29
Re: Сайты по поиску работы/персонала
еще на мой гляньте
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