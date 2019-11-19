Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:54
Саме тут, в Пишці? І які вони будуть?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 15:57
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:30
Якщо тушкою в відділення Пишки...то віддадуть в день закінчення депо.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 13 лис, 2019 16:51
Додано: Чет 14 лис, 2019 14:41
Re: Ощадбанк
Додано: Вів 19 лис, 2019 23:08
установа показує багатомільярдні збитки.
"За 9 місяців 2019 року витрати державного "Ощадбанку" на зарплати і премії склали 3,2 млрд грн. За аналогічний період минулого року 2,8 млрд грн. Приріст 443 млн або 16%. Операційні витрати збільшилися на 1 млрд до 7 млрд. При цьому активи банку різко скоротилися з 217,7 до 208,1 млрд грн",
З початку 2019 року зарплати і премії в "Ощадбанку" виросли на 443 млн грн – до 3,2 млрд. В основному, за рахунок винагородження топ-менеджменту.
PS "кобєлізація" "пишно-банкірщини"
+50грн !
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