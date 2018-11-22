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Как выбрать интернет-брокера?
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Інтернет-трейдинг цінними паперами надає доступ до інформації фондових бірж, можливість торгівлі акціями в будь-якій точці світу.
Додано: Вів 11 лип, 2017 16:20
oleg_volokitin forex как-то не сильно доверяю...
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cubradford20
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Додано: Вів 08 січ, 2019 08:09
Я выбирала своего брокера через рейтинг Forexbrokery.net. Торгую с Амаркетс уже в течении года, никаких нареканий в торговле нет
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fefelova
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