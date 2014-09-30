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Куда вкладывать деньги?
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Якщо у вас є певна сума і ви хочете вкласти її в якийсь проект, або надати займ, Вам сюди!
Додано: Суб 10 сер, 2024 20:27
Visky написав:
Моя порада: ніколи не віддавайте свої гроші "інвесторам", бо в 90-100% випадків грошей більше не побачите рано чи пізно
Це точно
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Investor_K
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:28
Investor_K написав: Visky написав:
Моя порада: ніколи не віддавайте свої гроші "інвесторам"
, бо в 90-100% випадків грошей більше не побачите рано чи пізно
Це точно
а вам можно?)
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Додано: Суб 10 сер, 2024 20:30
Мені так
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Investor_K
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