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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:46
asti написав:
Интересно, не прекратят акцию раньше времени - уж больно прОцент сладкий - ОВГЗ вона как упали. Или Суркисы уже готовят банк "на оффшор"??
Нет, не прекратят. В Универсала еще сладче условия + акция до 17.01.2020. А ОВГЗ - сейчас совсем не показатель... А вот еще Черная пятница на подходе))
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:14
в универсале слаще, кто вытянул в лохотроне от 0,75% надбавки и больше
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demichh
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Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35
demichh написав:
в универсале слаще, кто вытянул в лохотроне от 0,75% надбавки и больше
И кто оформил карту Lucky, со старта
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jay2004
-
-
- Повідомлень: 1850
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 48 раз.
- Подякували: 167 раз.
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