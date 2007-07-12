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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 179
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
15%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
19
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
35
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
63
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
36
Всього голосів : 179
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 19:46

  asti написав:
  greenozon написав:в АБанку є ліміт на кількість депозитів - максимум 30 штук

2) умови акції із оф. сайту
https://a-bank.com.ua/static/news/promo ... ock_ua.pdf
від 10 000 грн
Интересно, не прекратят акцию раньше времени - уж больно прОцент сладкий - ОВГЗ вона как упали. Или Суркисы уже готовят банк "на оффшор"??


Нет, не прекратят. В Универсала еще сладче условия + акция до 17.01.2020. А ОВГЗ - сейчас совсем не показатель... А вот еще Черная пятница на подходе))
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jay2004
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:14

в универсале слаще, кто вытянул в лохотроне от 0,75% надбавки и больше :)
demichh
 
Повідомлень: 2182
З нами з: 09.12.10
Подякував: 115 раз.
Подякували: 116 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 20:35

  demichh написав:в универсале слаще, кто вытянул в лохотроне от 0,75% надбавки и больше :)


И кто оформил карту Lucky, со старта :wink: ... Мы любим спонсоров!
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jay2004
 
Повідомлень: 1850
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 167 раз.
 
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  #<1 ... 1410141114121413
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