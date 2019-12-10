А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2019 16:19
Comando написав:
як ви визначаєте, коли налили кешбек за Депо? просто регулярно переглдаєте суму кешбека, чи прихиодить про те сповіщення якесь пуш/смс?
просто регулярно переглдаєте суму кешбека.
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jay2004
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Додано: Вів 10 гру, 2019 17:13
Уже по СЭП-у дают без напоминаний кишмиш?
demichh
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:06
Пришла такая замануха
До этого коммуналку платил через другие каналы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:13
demichh написав:
Уже по СЭП-у дают без напоминаний кишмиш?
Видно вже ніхто по сепу не кидає...перейшли на П2П.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:28
Вкладчик1234 написав:
До этого коммуналку платил через другие каналы
"А свято де?"
Какие-то все очень дешевые преимущества - быстро находить, шаблоны создавать, бесплатно платить. А где же игра ярких красок "кишмиша"?
Flamingo
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:36
Flamingo написав: Вкладчик1234 написав:
До этого коммуналку платил через другие каналы
"А свято де?"
Какие-то все очень дешевые преимущества - быстро находить, шаблоны создавать, бесплатно платить. А где же игра ярких красок "кишмиша"?
Платил бонусами эксима
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Форумчанин року
Повідомлень: 9931
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6443 раз.
Подякували: 2655 раз.
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1
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Додано: Вів 10 гру, 2019 19:56
Вкладчик1234 написав:
Пришла такая замануха
Шапитооо, эт все есть в МАБе. Кышмыш давааай!
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:23
clientage написав: Вкладчик1234 написав:
Пришла такая замануха
Шапитооо, эт все есть в МАБе. Кышмыш давааай!
Да.
То для нас дорого)
guntherhouse777
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Додано: Вів 10 гру, 2019 20:51
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав: Вкладчик1234 написав:
До этого коммуналку платил через другие каналы
"А свято де?"
Какие-то все очень дешевые преимущества - быстро находить, шаблоны создавать, бесплатно платить. А где же игра ярких красок "кишмиша"?
Платил бонусами эксима
Я не правильную взял цитату с Вашего первого сообщения - надо было то что было "до" картинки, а не "после"
И вопрос был по кишмышу к "ломбарду"
Flamingo
Повідомлень: 3489
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