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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1545154615471548

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 188
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
14%
26
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
36
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
37%
69
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
37
Всього голосів : 188
Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 21:02

СТРАААШНО АЖ ЖУТЬ

  J написав:
  lubopytnaya написав:
  v57 написав:ага
раньше хоть спрашивали- а не хотите ли
а тут вероломно сами :)

Причем, впихивают 50К всем подряд :D

Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"

Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах :mrgreen:

а кого было 50,
то могут напихать до 99

98 :(
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:35

  хуторянка написав:
  J написав:
  lubopytnaya написав:Причем, впихивают 50К всем подряд :D

Пишут: "Вы прекрасно себя зарекомендовали, поэтому мы поднимаем Вам кредитный лимит до 50000 грн. Спасибо Вам большое"

Поблагадарили, наверное за то, что я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах :mrgreen:

а кого было 50,
то могут напихать до 99

98 :(

100:)
slasva
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:37

  novichok написав:
  lubopytnaya написав: я кредитными средствами не пользуюсь никогда и ни при каких обстоятельствах

как и когда-то картами?
Никогда не говори никогда?!

Так я и сейчас картами не пользуюсь :D
Большинство депозитов у меня "в конце срока"
Ну, а где проценты ежемесячно, то перечисляю их на депозиты в других банках.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 10:39

Re: А-Банк

  lubopytnaya написав:то перечисляю их на депозиты в других банках.

каса-кеди чи
ІБ-СЕП-автоматіка, мадам :)
+50грн !
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greenozon
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