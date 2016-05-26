|
|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:20
Там не много не так как Вы написали. Да банк откорректировал %%. Но не всем. И оставил %% по старому не только тем кто выбрал категории утром. У меня по одному акку проценты уменьшились, а по второму - осталось как было хотя категории утром не выбирались. В общем какой-то выборочный подход по непонятному алгоритму (по обоим аккам карты на полке)
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 7444
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 112 раз.
- Подякували: 2088 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Чет 02 гру, 2021 09:21
ShtormK написав: Amid написав:
За вечрашний вечер % по КБ подусох. Я то и так не планировал в этом месяце зелёной пользоваться, но тенденция интересна.
Было - стало (за свои)
продукты 2-1
Одежда и обувь 4-2
Животные 5-4
Цветы 10-7
Такси (5), Кафе и рестораны (3) так и остались.
Кино не помню сколько было, сейчас 10.
Кино было 20, стало 10. Мы уже отреагировали:https://finance.ua/cards/cashback-czto- ... -v-dekabre
Внизу добавили по А-банку.
Животные вроде и были, и остались 4...
У меня кино и сейчас показывает 20%. Категории я ещё не выбрал.
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 4098
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 629 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 02 гру, 2021 10:53
Так пробивало дно тільки #Зеленелайно.
Ну що ж, тепер з'явився #Зеленийпонос
!!!
-
V2
-
4
-
- Повідомлень: 7264
- З нами з: 03.07.09
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 1215 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan
, moveton
, tarasum
і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|101098
|13321412
|
|
|50343
|7082687
|
|
|584
|112101
|
|