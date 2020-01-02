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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1966196719681969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:09

  KVV написав:
  Goodman написав:Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество

Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.

так уже давно такое , с месяц точно (отделение возле стадиона Динамо , Киев)
lamal
 
Повідомлень: 114
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:00

  KVV написав:
  Goodman написав:Абанк подтянул ПО , не успел в кассе пополнить зеленую , как менеджер в зале знает твое имя отчество

Теж таке помітив, і не тільки в касі, термінал так само моніториться.

отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие
хуторянка
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Повідомлень: 2796
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:24

  хуторянка написав:отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие

Це якраз не новина - вони так уже роками роблять. Але якщо відміняти вночі, то до ранку вони про це забувають і не дзвонять :-D
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 18:04

  klug написав:
  хуторянка написав:отмена пролонгации то же мониторится звонком - зачем ? мы же хорошие

Це якраз не новина - вони так уже роками роблять. Але якщо відміняти вночі, то до ранку вони про це забувають і не дзвонять :-D

Сало перепрятать нужно ночью.
ruvex
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