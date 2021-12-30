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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1968196919701971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.4 5 219
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
13%
29
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
25
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
18%
40
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
35%
77
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
22%
48
Всього голосів : 219
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 18:11

  MSKYO написав:
  Flamingo написав:проще по р2р куда-нибудь перевести - заблокировать не должны

Если тянуть в другом банке по р2р с КДВ - будет меньше вероятность блока по сравнению с толканием, или без разницы?

Мне кажется к своей толкалке любой банк относится лояльнее чем к чужой тягалке. Все таки тут банк видит что это вы войдя в аппку инициируете операцию. В отличие от того когда банку прилетает запрос на списание от чужака. Но это теория - на практике я в последнее время тут только сэплю
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 10:12

Re: А-Банк

А если вайбера нет на финансовом номере, то как тогда разблокировать удалённо?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 13:32

  Amid написав:А если вайбера нет на финансовом номере, то как тогда разблокировать удалённо?

Тільки фінансовий або йти у відділенні, так мені відповіли, коли сказав, батько вайбер не признає.
melkh
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:15

Кто-то еще открывал карту єПідтримка в А-Банке? Я открыл карту вчера, сразу заказал зачисление зе-тысячи, и вскоре пришло сообщение о том, что мне дарят 50 грн за оформление карты. Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.
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Julio
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:19

Re: А-Банк

  Julio написав:Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.
Посмотрите в разделе кэшбек. А-банка обычно не дает такие вещи "живыми" деньгами. Вангую что они вам начислили полтинник кэшбеком, а чтобы его вывести надо его теперь добить до "сотни".
Удачи!
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:26

Вот специально посмотрел что там писала ашка - читайте внимательно - там все написаноЗображення
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2021 20:34

  Flamingo написав:
  Julio написав:Прошло уже больше суток, но 50 грн ни на одну из карт еще не пришло.
Посмотрите в разделе кэшбек. А-банка обычно не дает такие вещи "живыми" деньгами. Вангую что они вам начислили полтинник кэшбеком, а чтобы его вывести надо его теперь добить до "сотни".
Удачи!

Действительно, полтинник начислился в виде кэшбека в новосозданную категорию "Кешбек від А-Банку". С паршивой овцы хоть шерсти клок.
Julio
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:04

Re: А-Банк

Ех, а "зимових запасів" цієї зими банка, схоже, робити не збирається...
Де новорічні акції, А ?
1finanсier
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