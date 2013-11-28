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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 1899190019011902

По повестке собрания Центрэнерго

Идеи: портфель 1.9 5 47
1) 75% на дивиденды =3.8 грн на акцию
60%
28
2) 50% на дивиденды =2.5 грн на акцию
19%
9
3) 30% на дивиденды =1.5 грн на акцию
0
0
4) утвердят урезанную прибыль, как и год назад =0.5 грн/акцию
19%
9
5) 100% =5 грн на акцию (этого нет в повестке, т.е. это не вариант, но многие именно этого и ждут, так как "кто-то сказал прибыль 5 грн распределят))"
2%
1
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Пон 19 бер, 2018 23:12

  rusich написав:
  Andrew2 написав:
Согласно данным опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), далее по уровню поддержки идут Радикальная партия Олега Ляшко (13,7%), "Оппозиционный блок" (12,4%)

На фоне тройки лидеров даже барыги от власти смотрятся не самым плохим вариантом :(

Тройка лидеров означает полную капитуляцию майдана и восстановление контроля параши над Украиной.
Потому 1) ближайший год до выборов нужно использовать для выхода из акций, и 2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.

я думаю что эта тройка не будет в лидерах, заказной опрос.
соотв. все остальное тоже вероятно не верно,
акции могли бы быть и подороже. жалко акций почти нет.
а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.
но форс мажоры конечно возможны, в Украине они регулярны.

дракоша кстати недвижку скупает а не акцульки ))
baffet
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 08:17

  perehoziy написав:
  vladislavlvov написав:Andrew2
Карма может такая у страны? Территория без будущего..

Думаю ніякої карми немає! Більше того, Мені здається,що юля не переможе на президентських виборах,а на парламентських голоси розпорошаться-опо,самопоміч може не пройти,свобода пролітає,гриценкіляшкі також під питанням! Батьківщина сильно багато не набере! Якщо ще об' єднаються БПП+ НФ буде їх більшість в парламенті! Не настільки люди дурні,як їх малюють!Змінюються люди!

Поддерживаю, коса явно фальстарт сделала (или надеется на внеочередные). Еще год до президентских которые она, как пить дать, проиграет и мальованный рейтинг не поможет. А к концу 19-го будет БПП+НФ+хотельсь бы УДАР (в коалицию снова вилы возьмут, экономика будет расти ну и Олежка не пропустит возможности показать как он хорош у власти, тем более что все непопулярные реформы уже будут проведены)!!! И всё, вона працюе но ей как всегда не дают...
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 09:27

  baffet написав:
  rusich написав:2) совершенно не стоит спешить залазить на КРН.

а недвижка возможно сидит на дне. аренда всей недвиги ОЧЕНЬ сильно выросла, с такой арендой цена вряд ли сильно упадет.

какая там интересно доходность? 6-7% годовых?

кроме того, какой смысл парковать бакс в бетон при растущем дефиците торгового баланса, что при отсутствии роста ВВП в среднесрочной перспективе вызовет неизбежную девальвацию гривны :?:
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:10

KVBZ
2017: +257,09 млн.грн.
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:44

sansey спасибо за информацию, а пункта по дивидендам в проекте нет?
alfard
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 10:46

  alfard написав:sansey спасибо за информацию, а пункта по дивидендам в проекте нет?


в проекте решения без дивидендов. направить прибыль на покрытие убытков прошлых лет
sansey
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 11:39

BAVL

https://www.aval.ua/press/news/?id=63411

«Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль.
«У нас також є багато планів на поточний рік. Ми прагнемо зростання в окремих країнах та продовження діджитал-трансформації РБІ. Минулого року ми запустили Elevator Lab, найбільший фінтех-акселератор у регіоні ЦСЄ. У травні ми розпочнемо другий етап», -зазначив Штробль.

Интересно о каком "зростанні" говорится ?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 12:33

  lrs7719 написав:https://www.aval.ua/press/news/?id=63411
«Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль.


этих горе-переводчиков иногда хочется по стенке размазать за такое творчество...

Therefore, it will be proposed that the Annual General Meeting approve a dividend of EUR 0.62 per share. This would correspond to a maximum dividend payout of EUR 204 million and a payout ratio of 18 per cent.

“We are pleased to be able to pay dividends again and propose a dividend of 62 cents per share for 2017. We aim to achieve a payout ratio of between 20 and 50 per cent,” Strobl said.
“The wisest men follow their own direction” (Euripides)
"Побеждает только терпеливый" (Людовик XIV)
rusich
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:13

  rusich написав:
  lrs7719 написав:https://www.aval.ua/press/news/?id=63411
«Ми раді знову мати змогу виплатити дивіденди та пропонуємо їх у розмірі 62% на акцію за 2017 рік. Ми маємо на меті досягнення коефіцієнту виплати від 20 до 50%», — додав Штробль.


этих горе-переводчиков иногда хочется по стенке размазать за такое творчество...

Therefore, it will be proposed that the Annual General Meeting approve a dividend of EUR 0.62 per share. This would correspond to a maximum dividend payout of EUR 204 million and a payout ratio of 18 per cent.

“We are pleased to be able to pay dividends again and propose a dividend of 62 cents per share for 2017. We aim to achieve a payout ratio of between 20 and 50 per cent,” Strobl said.


Что характерно - взято ж офсайта Аваля а не с ньюсов :) Причём в первом абзаце - правильно, а дальше - лажанули. Ну бывает перепутали центы с процентами. Там дальше интересно другое: как они собираются дальше наращивать "20 and 50 per cent" при текущих 18%?
В борьбе обретёшь ты право своё.
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 20 бер, 2018 13:27

  lrs7719 написав:
Что характерно - взято ж офсайта Аваля а не с ньюсов :) Причём в первом абзаце - правильно, а дальше - лажанули. Ну бывает перепутали центы с процентами. Там дальше интересно другое: как они собираются дальше наращивать "20 and 50 per cent" при текущих 18%?

Они в дальнейшем планируют направлять на выплату дивидендов от 20 до 50% чистой прибыли, а не доходность на акцию 20-50%. По итогам 2017 распределили 18%


Based on this target, we intend to distribute between 20 and 50 per cent (dividend payout ratio) of the consolidated profit
1-12/2017
Earnings per share in EUR 3.34
Dividend per share in EUR 0.62
Iskander
 
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