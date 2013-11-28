RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2528252925302531

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 2 5 30
Інвесторам дадуть фігу
47%
14
Акціонерам компенсують по ринку
17%
5
Віддадуть акції після закінчення війни
27%
8
Віддадуть назад через пару років
10%
3
Всього голосів : 30
Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 17:15

  DmitryZP написав:
  user412 написав:Беня намагається відсудити свою частку в Укрнафті
https://reyestr.court.gov.ua/Review/109671735#

За 2020 рік стягнути частину прибутку у когось вийшло?
Бо говорять, що там якась касація з'явилась та ще й затягують списання грошей з рахунку Укрнафти за відсуджені дивіденди.


А Ви вже за 2018 отримали? Бо я ще на апеляції...

А є справа по якій подали касацію? Бо є рішення апеляційного суду по справі 910/21173/21 і далі немає ніякої інформації - я ж так розумію касація так само має бути за цим номером?

Ще за 2018 не отримав. Я ж трохи пізніше розпочав судитись
user412
 
Повідомлень: 597
З нами з: 21.10.10
Подякував: 228 раз.
Подякували: 158 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 10:00

BAVL без дивідендів

https://smida.gov.ua/db/feed/89604

1.Затвердити прибуток за результатами діяльності Банку в сумі 1 572 798 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони сімсот дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).

2. Відповідно до частини 3 статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства», п.п.2 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022 за рахунок прибутку було направлено 700 000,00 грн. (сімсот тисяч гривень 00 копійок) на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій Банку;

3. Відповідно п.п.1 пункту 3 Постанови Правління НБУ «Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп» № 23 від 25.02.2022р. направити решту прибутку за результатами діяльності Банку в 2022 році в резервний фонд Банку в сумі 1 572 098 тис. грн. (один мільярд п’ятсот сімдесят два мільйони дев’яносто вісім тисяч гривень 00 копійок).
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 17:08

CEEN

https://smida.gov.ua/db/feed/89855

13. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2022 рік та затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Проєкт рішення № 1:

Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2022 рік.

Затвердити наступний порядок покриття збитків: збитки, отримані Товариством у 2022 році та збитки за минулі періоди, будуть покриті за рахунок прибутків, отриманих Товариством у майбутніх роках.

14. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.
Проєкт рішення № 1:
У зв’язку з отриманням у 2022 році Товариством збитків дивіденди за 2022 рік не нараховувати та не виплачувати.


Нормально так, мінус 7,2 млрд.грн. (EPS:-19,34)
sansey
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1379
З нами з: 24.12.11
Подякував: 1172 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2528252925302531
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 94816
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (7095)
28.03.2023 19:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.