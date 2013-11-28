Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 09 січ, 2025 21:58
greenozon
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Додано: Чет 09 січ, 2025 23:37
greenozon
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:27
Цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти, зазначила Свириденко. «Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки «Укрнафти», яка вкрай потребує модернізації», – зазначила урядовиця. Що стосується «Укрнафти», то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.
https://forbes.ua/news/uryad-gotue-prod ... 2025-26555
1) а розрахуватися по дивідендам із акціонерами за рішенням судів укрнафта не планує?
2) а частку акцій які вилучили у приватних інвесторів коли планують повернути чи відшкодувати?
DmitryZP
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:21
greenozon написав:
https://epravda.com.ua/finances/dopisavsya-chomu-proyekt-finansista-erika-naymana-viznali-skamom-801830/
А де він зараз сам?
Investor_K
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11
DmitryZP Бл. за енну кількість років не заплатили жодної гривні дивідендів добровільно, забрали акції у акціонерів і тепер їх будуть продавати іноземним інвесторам, Це якийсь сюр, нема слів )
gaydamacha
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:04
gaydamacha написав:
Це якийсь сюр
Так, сюр в мишоловці
flysoulfly
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