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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2546254725482549

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 48
Інвесторам дадуть фігу
52%
25
Акціонерам компенсують по ринку
17%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
21%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 21:58

Еріка Наймана занесли в список скамерів!

https://www.nssmc.gov.ua/activity/insha ... riv/#tab-2

Пошук по слову hugs


-----------
https://www.nssmc.gov.ua/komisiia-onovy ... nvestoriv/

:mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 09 січ, 2025 23:37

https://epravda.com.ua/finances/dopisav ... om-801830/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 11:27

Укрнафта

Цьогоріч на економічний форум в Давос Україна привезла конкретні проєкти, зазначила Свириденко. «Ми готові приватизувати Sense Bank, а також розглянути можливість продажу частки «Укрнафти», яка вкрай потребує модернізації», – зазначила урядовиця. Що стосується «Укрнафти», то обговорення лише розпочалось, уточнила вона.


https://forbes.ua/news/uryad-gotue-prod ... 2025-26555

1) а розрахуватися по дивідендам із акціонерами за рішенням судів укрнафта не планує?
2) а частку акцій які вилучили у приватних інвесторів коли планують повернути чи відшкодувати?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 13:21

  greenozon написав:https://epravda.com.ua/finances/dopisavsya-chomu-proyekt-finansista-erika-naymana-viznali-skamom-801830/


А де він зараз сам?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 16:11

DmitryZP Бл. за енну кількість років не заплатили жодної гривні дивідендів добровільно, забрали акції у акціонерів і тепер їх будуть продавати іноземним інвесторам, Це якийсь сюр, нема слів )
gaydamacha
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 18:04

  gaydamacha написав: Це якийсь сюр

Так, сюр в мишоловці
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:07

  gaydamacha написав:DmitryZP Бл. за енну кількість років не заплатили жодної гривні дивідендів добровільно, забрали акції у акціонерів і тепер їх будуть продавати іноземним інвесторам, Це якийсь сюр, нема слів )


розглянути можливість продажу частки «Укрнафти» - ну в них раніше було 50% + 1 акція тож мають звісно можливість трошки продати іноземним інвесторам, тут нема чого обговорювати

але ті 2 питання які я написав теж потребують розгляду :) хай розглядають і можливість продажу, і інші 2
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:10

хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 21:57

  DmitryZP написав:хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?


чатЖПТ в темі

Так, у подібній ситуації можна подати позов до суду щодо стягнення інфляційних витрат та 3% річних, передбачених статтею 625 Цивільного кодексу України (ЦКУ). Ось що варто врахувати:

1. Підстави для позову:

Відповідно до частини 2 статті 625 ЦКУ, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, зобов'язаний:
- Відшкодувати кредитору інфляційні втрати за весь час прострочення.
- Сплатити 3% річних від простроченої суми (або інший відсоток, передбачений договором чи законом).

2. Період прострочення:

Ви можете розраховувати нарахування інфляційних втрат та 3% річних за період з дня, коли борг мав бути сплачений (згідно з рішенням суду), і до фактичного виконання рішення.

3. Порядок дій:

Розрахунок заборгованості. Вам потрібно підготувати детальний розрахунок суми інфляційних втрат та 3% річних.

Підготовка позовної заяви. У позовній заяві слід зазначити:
- Реквізити рішення суду, яке не виконується.
- Сума основного боргу.
- Розрахунок інфляційних втрат і 3% річних за період прострочення.
- Вимога про стягнення відповідних сум.

Подання позову до суду. Заява подається до суду, який раніше ухвалив рішення у справі.

4. Додаткові моменти:

Якщо боржник продовжує ухилятися від сплати боргу навіть після ухвалення нового рішення про нарахування інфляційних витрат, це рішення також можна направити до виконавчої служби для примусового виконання.

Рекомендується проконсультуватися з юристом, щоб правильно підготувати позов і розрахунки, а також переконатися, що всі вимоги щодо формування позовної заяви дотримані.
DmitryZP
 
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