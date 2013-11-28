Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 січ, 2025 02:08
user412 написав: DmitryZP написав:
хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?
Розмірковував над цим. Чи не є доцільним подавати до суду, коли вдасться стягнути основну суму боргу, щоб двічі не вставати, до суду кілька разів не подавати і була відома кінцева дата розрахунку інфляційних та пені?
Ще добре було б об'єднати стягнення інфляційних та пені за 2018, 2020 та 2021))
За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.
Все вірно , так і треба діяти .
Сам так роблю .
Про обʼєднання подумаю теж 😊
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