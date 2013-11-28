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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2547254825492550 Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…? Ідеї: портфель 1.9 5 48 Інвесторам дадуть фігу 52% 25 Акціонерам компенсують по ринку 17% 8 Віддадуть акції після закінчення війни 21% 10 Віддадуть назад через пару років 10% 5 Всього голосів : 48 Додано: Чет 30 січ, 2025 02:08 user412 написав: DmitryZP написав: хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню? хто в темі - якщо є рішення суду і з моменту рішення суду судовий виконавець не може вчинити дії щодо отримання коштів (дякувати шмигалям) можна подавати новий позов на індексацію суми боргу за час неможливості виконання судового рішення? щоб накинути інфляційні та пеню?

Розмірковував над цим. Чи не є доцільним подавати до суду, коли вдасться стягнути основну суму боргу, щоб двічі не вставати, до суду кілька разів не подавати і була відома кінцева дата розрахунку інфляційних та пені?

Ще добре було б об'єднати стягнення інфляційних та пені за 2018, 2020 та 2021))

За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду. Розмірковував над цим. Чи не є доцільним подавати до суду, коли вдасться стягнути основну суму боргу, щоб двічі не вставати, до суду кілька разів не подавати і була відома кінцева дата розрахунку інфляційних та пені?Ще добре було б об'єднати стягнення інфляційних та пені за 2018, 2020 та 2021))За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.



Все вірно , так і треба діяти .

Сам так роблю .

Про обʼєднання подумаю теж 😊 Все вірно , так і треба діяти .Сам так роблю .Про обʼєднання подумаю теж 😊 reestr Повідомлень: 1049 З нами з: 10.08.10 Подякував: 25 раз. Подякували: 380 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 лют, 2025 18:30 Re: Ідеї: портфель user412 написав: За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду. За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.



Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?



А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів... Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів... DmitryZP Повідомлень: 4572 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 лют, 2025 21:46 DmitryZP написав: user412 написав: За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду. За частину чистого прибутку за 2021 рік ще не подавали до суду? Я очікую як касація пройде по справі № 910/13331/23, якщо підсумкове рішення буде на користь позивачів буду подавати до суду.



Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?



А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів... Ні, я тільки за 2020 судився. А який тут крайній строк подавати позов?А касація яким чином заважає подавати свій окремий позов? Там оскаржують рішення за 2021 рік? Бо я поки що читаю весь той ворох документів...



Я ще на рахунок питання щодо спливу позовного терміну не брав консультацію, але припускаю, що закінчується 1 липня 2025 року. У законі Про Державний бюджет України на 2022 рік йде мова про те, що товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів, мають сплатити до 1 липня року, що настає за звітним, а загальний термін позовної давності три роки.



Якщо я помилився щодо спливу крайнього терміну, виправте будь ласка.



Касація, звісно, не заважає подавати до суду, але хочеться мати впевненість, що і за частину чистого прибутку 2021 суд стає на сторону позивачів. Я ще на рахунок питання щодо спливу позовного терміну не брав консультацію, але припускаю, що закінчується 1 липня 2025 року. У законі Про Державний бюджет України на 2022 рік йде мова про те, що товариства, які не прийняли рішення про нарахування дивідендів, мають сплатити до 1 липня року, що настає за звітним, а загальний термін позовної давності три роки.Якщо я помилився щодо спливу крайнього терміну, виправте будь ласка.Касація, звісно, не заважає подавати до суду, але хочеться мати впевненість, що і за частину чистого прибутку 2021 суд стає на сторону позивачів. user412 Повідомлень: 624 З нами з: 21.10.10 Подякував: 250 раз. Подякували: 166 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 05 лют, 2025 15:47 user412

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 року № 2120-IX на період дії в Україні воєнного, надзвичайного стану строки, визначені статтями 257-259, 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу України, продовжуються на строк його дії.



До продовжених строків позовної давності віднесені:



• Загальна позовна давність тривалістю у три роки (ст. 257 ЦК України);



• Спеціальна позовна давність для окремих видів вимог (ст. 258 ЦК України);



• Зміна тривалості позовної давності, що збільшена за домовленістю сторін. (ст. 259 ЦК України). gaydamacha

Повідомлень: 28 З нами з: 28.10.15 Подякував: 6 раз. Подякували: 14 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Суб 08 лют, 2025 19:06 gaydamacha якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки? user412 Повідомлень: 624 З нами з: 21.10.10 Подякував: 250 раз. Подякували: 166 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 10 лют, 2025 00:44 user412 написав: gaydamacha якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки? якщо у травні не подовжать воєнний стан, а в липні скасують надзвичайний, чи можна буде подавати до суду по вимогам для яких минуло три роки?



навіщо оці танці із бубном як на мене потрібно подавати 2 окремі позови - один стосується донарахування пені та інфляційних за ті суми що вже визнані боргом, інший стосується частини чистого прибутку за 2021 рік. Я розумію що вийде трохи більше по сплаті судового збору, але перший позов взагалі без варіантів, я навіть не знаю що там має статися щоб суд відмовив бо укрнафта тупо користується неможливістю судових виконавців виконати рішення суду. Ну а другий звісно можна поспостерігати за касацією. Але як ви правильно зауважили є ризик пропустити строк позовної давності. навіщо оці танці із бубномяк на мене потрібно подавати 2 окремі позови - один стосується донарахування пені та інфляційних за ті суми що вже визнані боргом, інший стосується частини чистого прибутку за 2021 рік. Я розумію що вийде трохи більше по сплаті судового збору, але перший позов взагалі без варіантів, я навіть не знаю що там має статися щоб суд відмовив бо укрнафта тупо користується неможливістю судових виконавців виконати рішення суду. Ну а другий звісно можна поспостерігати за касацією. Але як ви правильно зауважили є ризик пропустити строк позовної давності. DmitryZP Повідомлень: 4572 З нами з: 04.11.11 Подякував: 19 раз. Подякували: 828 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2547254825492550 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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