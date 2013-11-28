Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14
gaydamacha написав:
По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(
Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
gaydamacha написав:
Як без цього? Вже почались)
І що пропонують? Знову лише голі дивіденди та навіть без компенсації судових витрат?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 14:17
Цікаво, на зараз Миронівський хлібопродукт +20% та Астарта +10%
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user412
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Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42
user412
саме так)
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