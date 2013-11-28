RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2548254925502551

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 49
Інвесторам дадуть фігу
53%
26
Акціонерам компенсують по ринку
16%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14

  gaydamacha написав:По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(

Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
  gaydamacha написав:Як без цього? Вже почались)

І що пропонують? Знову лише голі дивіденди та навіть без компенсації судових витрат?
user412
 
Повідомлень: 615
З нами з: 21.10.10
Подякував: 250 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:17

Цікаво, на зараз Миронівський хлібопродукт +20% та Астарта +10%
user412
 
Повідомлень: 615
З нами з: 21.10.10
Подякував: 250 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42

user412
саме так)
gaydamacha
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31
З нами з: 28.10.15
Подякував: 6 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 2548254925502551
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 20:47
166 173093
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 12:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.