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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2548254925502551

Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 49
Інвесторам дадуть фігу
53%
26
Акціонерам компенсують по ринку
16%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:14

  gaydamacha написав:По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(

Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
  gaydamacha написав:Як без цього? Вже почались)

І що пропонують? Знову лише голі дивіденди та навіть без компенсації судових витрат?
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 14:17

Цікаво, на зараз Миронівський хлібопродукт +20% та Астарта +10%
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 13 лют, 2025 16:42

user412
саме так)
gaydamacha
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 10:48

А що там трупик нашого фондового ринку поворушив чимось? 😆
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: П'ят 14 лют, 2025 12:00

  vladislavlvov написав:А що там трупик нашого фондового ринку поворушив чимось? 😆

МХП та Астарта ворушаться на Лондоні :D
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 лют, 2025 01:00

Re: Ідеї: портфель

Хотів продати рештки мотлоху типа атом, центр, і бабу валю заразом. Продав тільки Рябу, на все інше нема покупців.Універ попросив звертатися після війни. Так що трупік не ворушиться)
bulldog-zp
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 19:50

Тільки НАСК Оранта кожні півроку проводить закриті додаткові емісії акцій з розмиттям частки акціонерів . Ярославський раніше не був помічений у цьому. Чорна мітка для інвесторів.
є щось з ім'ям чиї акції папери котируються або все стало сміття
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 24 лют, 2025 15:19

В пятницу, 21 февраля, на общем собрании ПАО «Укрнафта» за закрытыми дверями по инициативе наблюдательного совета планируется принятие решения об изменении его типа с публичного на частное и названия с ПАО на АО.
https://apostrophe.ua/news/society/2025-02-20/mafiya-prosyipaetsya-ukrnafta-stanet-chastnoy-a-koretskiy-poluchit-millionyi---ekspert/339677

А ще й Трамп хоче, щоб із США розплатилися не лише рідкісноземельними металами, а й видобутком газу та нафти)
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 22:37

  user412 написав:В пятницу, 21 февраля, на общем собрании ПАО «Укрнафта» за закрытыми дверями по инициативе наблюдательного совета планируется принятие решения об изменении его типа с публичного на частное и названия с ПАО на АО.
https://apostrophe.ua/news/society/2025-02-20/mafiya-prosyipaetsya-ukrnafta-stanet-chastnoy-a-koretskiy-poluchit-millionyi---ekspert/339677

А ще й Трамп хоче, щоб із США розплатилися не лише рідкісноземельними металами, а й видобутком газу та нафти)


*⚡️ Україна погодилася на угоду США про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог,* — Financial Times.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестував би в проєкти в Україні.

Він виключає мінеральні ресурси, які вже вносяться в українську державну скарбницю, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні.

Укрнафта у фонд внески робити не буде 😊
reestr
 
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