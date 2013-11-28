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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 49
Інвесторам дадуть фігу
53%
26
Акціонерам компенсують по ринку
16%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:30

  Visky написав:reestr Сором'язливо запитую: А що США вносять у "Хвонд"?


Хз, я про те що Укрнафту цей кейс на щастя оминає 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:55

reestr Тобто грабіж буде неповним: труси і дещицю на проїзд додому залишать.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:59

Зеркаль про алісу в зазеркаллі ))

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:28

  user412 написав:
  gaydamacha написав:По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(

Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."

https://reyestr.court.gov.ua/Review/125189363
УХВАЛИВ:
1. Прийняти справу №910/13331/23 до розгляду одноособово за правилами загального позовного провадження.

Розпочав господарський суд повторний розгляд справи.. подивимось як далі буде..
user412
 
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