Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:30
Visky написав:reestr
Сором'язливо запитую: А що США вносять у "Хвонд"?
Хз, я про те що Укрнафту цей кейс на щастя оминає 😊
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:55
reestr Тобто грабіж буде неповним: труси і дещицю на проїзд додому залишать.
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:59
Зеркаль про алісу в зазеркаллі ))
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:28
https://reyestr.court.gov.ua/Review/125189363
user412 написав:
gaydamacha написав:
По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(
Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
УХВАЛИВ:
1. Прийняти справу №910/13331/23 до розгляду одноособово за правилами загального позовного провадження.
Розпочав господарський суд повторний розгляд справи.. подивимось як далі буде..
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