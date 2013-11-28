Ідеї: портфель

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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 25 лют, 2025 23:30
Visky написав: reestr
Сором'язливо запитую: А що США вносять у "Хвонд"?
Хз, я про те що Укрнафту цей кейс на щастя оминає 😊
reestr
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Додано: Сер 26 лют, 2025 02:55
reestr Тобто грабіж буде неповним: труси і дещицю на проїзд додому залишать.
Visky
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Додано: Сер 26 лют, 2025 11:59
Зеркаль про алісу в зазеркаллі ))
greenozon
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Додано: Сер 26 лют, 2025 21:28
user412 написав: gaydamacha написав:
По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(
Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."
https://reyestr.court.gov.ua/Review/125189363
УХВАЛИВ:
1. Прийняти справу №910/13331/23 до розгляду одноособово за правилами загального позовного провадження.
Розпочав господарський суд повторний розгляд справи.. подивимось як далі буде..
user412
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Додано: Сер 12 бер, 2025 11:20
Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
gaydamacha
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Додано: Сер 12 бер, 2025 12:07
gaydamacha написав:
Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
це все піде в вже майже підписану сдЄлку про копалини між ненькою та сша?
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:40
greenozon написав: gaydamacha написав:
Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
це все піде в вже майже підписану сдЄлку про копалини між ненькою та сша?
reestr написав:
*⚡️ Україна погодилася на угоду США про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог,* — Financial Times.
Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестував би в проєкти в Україні.
Він виключає мінеральні ресурси, які вже вносяться в українську державну скарбницю, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні.
Укрнафта у фонд внески робити не буде 😊
user412
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Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:18
user412 ще нічого по факту не підписано і не опубліковано фінальні варіанти договору тому я б не казав гоп
greenozon
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