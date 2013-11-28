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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.9 5 49
Інвесторам дадуть фігу
53%
26
Акціонерам компенсують по ринку
16%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
20%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 25 лют, 2025 23:30

  Visky написав:reestr Сором'язливо запитую: А що США вносять у "Хвонд"?


Хз, я про те що Укрнафту цей кейс на щастя оминає 😊
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 02:55

reestr Тобто грабіж буде неповним: труси і дещицю на проїзд додому залишать.
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 11:59

Зеркаль про алісу в зазеркаллі ))

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 лют, 2025 21:28

  user412 написав:
  gaydamacha написав:По 2021 році нічого не вийде стягнути( Верховний скасував рішення(

Поганенько( але історія продовжується: "Справу № 910/13331/23 у скасованих частинах передати на новий розгляд до Господарського суду міста Києва."

https://reyestr.court.gov.ua/Review/125189363
УХВАЛИВ:
1. Прийняти справу №910/13331/23 до розгляду одноособово за правилами загального позовного провадження.

Розпочав господарський суд повторний розгляд справи.. подивимось як далі буде..
user412
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 11:20

Re: Ідеї: портфель

Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴
gaydamacha
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Повідомлення Додано: Сер 12 бер, 2025 12:07

  gaydamacha написав:Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴


це все піде в вже майже підписану сдЄлку про копалини між ненькою та сша?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 18:40

  greenozon написав:
  gaydamacha написав:Згідно даних OPendatabot чистий прибуток УКРНАФТИ за 2024рік склав 20 907 295 000 ₴


це все піде в вже майже підписану сдЄлку про копалини між ненькою та сша?

  reestr написав:*⚡️ Україна погодилася на угоду США про корисні копалини після того, як Вашингтон відмовився від найжорсткіших вимог,* — Financial Times.

Остаточна версія угоди, датована 24 лютого, передбачає створення фонду, до якого Україна буде вносити 50% доходів від «майбутньої монетизації» державних мінеральних ресурсів, включаючи нафту і газ, і супутню логістику. Фонд інвестував би в проєкти в Україні.

Він виключає мінеральні ресурси, які вже вносяться в українську державну скарбницю, тобто він не покриватиме поточну діяльність Нафтогазу чи Укрнафти, найбільших виробників газу та нафти в Україні.

Укрнафта у фонд внески робити не буде 😊
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 бер, 2025 19:18

user412

ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп
greenozon
 
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