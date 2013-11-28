Ідеї: портфель

Але, з іншого боку -- а хіба правильно жити багатим життям в країні, яка сама навіть мавіки не робить (повним циклом від відеокамер-процесорів і до пропелерів).
А раптом війна? Де купуватимуть? У Китаю? А снаряди у Пакистану? А якщо війна з Китаєм?
Справедливості заради щодо Європи — деякі компоненти для дронів вони таки випускають. Наприклад, у більшості дронів, навіть цілком вироблених у Китаї, у польотному контролері стоїть процесор STM32, і в драйвери двигунів їх теж часто пхають, а STMicroelectronics — це нідерландсько-швейцарська компанія. Складно сказати, де саме вироблені мікросхеми — на Тайвані чи в Європі, але ж і технології літографічні Європа теж має. Ті ж ASML — нідерландська компанія, світовий лідер у цій галузі.