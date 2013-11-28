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Ідеї: портфель

Ідеї: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Що буде далі з акціями "Укрнафти", "Мотор Січ"…?

Ідеї: портфель 1.8 5 52
Інвесторам дадуть фігу
56%
29
Акціонерам компенсують по ринку
15%
8
Віддадуть акції після закінчення війни
19%
10
Віддадуть назад через пару років
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:07

  greenozon написав:user412

ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп


гоп

Підписали. Можна обговорювати те що підписали.
На перший погляд діючі підприємства, наприклад «Нафтогаз» та «Укрнафта», ця угода не зачіпає.
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:35

  user412 написав:
  greenozon написав:user412

ще нічого по факту не підписано
і не опубліковано фінальні варіанти договору
тому я б не казав гоп


гоп

Підписали. Можна обговорювати те що підписали.
На перший погляд діючі підприємства, наприклад «Нафтогаз» та «Укрнафта», ця угода не зачіпає.


цього замало
має бути ратифікація ВР

2) де є повний текст цієї маячні?
чому ми повинні як українці дізнаватись із закордонних ЗМІ що ж там зелене болото нам підготувало?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:45

  Bobua написав:greenozon

Це і справді трошки не схоже на “грейт егейн...”

Але, з іншого боку -- а хіба правильно жити багатим життям в країні, яка сама навіть мавіки не робить (повним циклом від відеокамер-процесорів і до пропелерів).

А раптом війна?
Де купуватимуть?
У Китаю? А снаряди у Пакистану?
А якщо війна з Китаєм?


Справедливості заради щодо Європи — деякі компоненти для дронів вони таки випускають. Наприклад, у більшості дронів, навіть цілком вироблених у Китаї, у польотному контролері стоїть процесор STM32, і в драйвери двигунів їх теж часто пхають, а STMicroelectronics — це нідерландсько-швейцарська компанія. Складно сказати, де саме вироблені мікросхеми — на Тайвані чи в Європі, але ж і технології літографічні Європа теж має. Ті ж ASML — нідерландська компанія, світовий лідер у цій галузі.
user412
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 12:53

  greenozon написав:де є повний текст цієї маячні?
чому ми повинні як українці дізнаватись із закордонних ЗМІ що ж там зелене болото нам підготувало?

сам шукаю повний текст, поки що тільки обговорення у ЗМІ та прес-реліз Мінфіну штатівського https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0126
user412
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 09:14

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:00

хфонд :)

greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:01

  greenozon написав:де є повний текст цієї маячні?
чому ми повинні як українці дізнаватись із закордонних ЗМІ що ж там зелене болото нам підготувало?

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/681/339/e31/681339e31d3dd033825712.pdf
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 тра, 2025 20:07

БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що


що це за туалетний папір?
жодного підпису

чи воно ЕЦП-не?
:mrgreen:

PS воно не може бути ецп-не бо в сша ця вигадка НЕ працює
а документ має бути взаємно-підписаний
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 12:04

  greenozon написав:БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що
БЕРУЧИ до уваги, що


що це за туалетний папір?
жодного підпису

чи воно ЕЦП-не?
:mrgreen:

PS воно не може бути ецп-не бо в сша ця вигадка НЕ працює
а документ має бути взаємно-підписаний

До речі, окремо скажу – я не підтримую цей документ і цей процес. Мені взагалі не подобаються довгострокові зобов'язання з неочевидними наслідками. Просто зараз обговорюю, як це вплине на Укрнафту в контексті фондового ринку.
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