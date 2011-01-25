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Банк Преміум - БАНКРОТ

Банк Преміум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 4567

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Банк Преміум - БАНКРОТ 2.5 5 8
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
13%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
2
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
1
Всього голосів : 8
Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2016 21:23

Re: Преміум

Эта звезда нифига не значит . Знаю пример , когда дали одному предприятию, которое вообще мало в стране кто знает . Просто маркетологи не зря свой хлеб едят .
Batarejkin
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2016 21:26

Re: Преміум

Ещё можно на их карточку десяточку забросить?
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2016 22:57

  2XL написав:Ещё можно на их карточку десяточку забросить?

А Вы алчный. Думаете аллочка или газ будут агентами? :D
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2016 23:00

  deneg net написав:
  2XL написав:Ещё можно на их карточку десяточку забросить?

А Вы алчный. Думаете аллочка или газ будут агентами? :D

Всі хочуть спокусити пані Аллу! І це природньо!
Козак-характерник
2
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 лют, 2016 23:43

Re: Преміум

deneg net написав:
  2XL написав:Ещё можно на их карточку десяточку забросить?

А Вы алчный. Думаете аллочка или газ будут агентами? :D

А вдруг
2XL
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 17:15

Ліквідацію завершено
https://www.fg.gov.ua/articles/52849-li ... sheno.html
Solar_simfi
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