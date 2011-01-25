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Банк Преміум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 11 лют, 2016 21:23
Эта звезда нифига не значит . Знаю пример , когда дали одному предприятию, которое вообще мало в стране кто знает . Просто маркетологи не зря свой хлеб едят .
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Batarejkin
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Додано: Чет 11 лют, 2016 21:26
Ещё можно на их карточку десяточку забросить?
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2XL
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Додано: Чет 11 лют, 2016 23:00
deneg net написав: 2XL написав:
Ещё можно на их карточку десяточку забросить?
А Вы алчный. Думаете аллочка или газ будут агентами?
Всі хочуть спокусити пані Аллу! І це природньо!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 11 лют, 2016 23:43
deneg net написав: 2XL написав:
Ещё можно на их карточку десяточку забросить?
А Вы алчный. Думаете аллочка или газ будут агентами?
А вдруг
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2XL
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Додано: Сер 15 лют, 2023 17:15
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Solar_simfi
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