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Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 01 бер, 2020 15:20
А по доллару - у кого сейчас максимальный процент по свободному счёту ?
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mustbe
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Додано: Нед 01 бер, 2020 15:29
не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
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casper12
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:20
casper12 написав:
не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Ммм...
А шо за карта?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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swan forever
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29
swan forever в мене віртуалка, але по one-карті теж стільки.
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casper12
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Додано: Нед 01 бер, 2020 17:29
Виртуалка.
3% - вполне норм, спасибо
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mustbe
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:29
casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется
.......
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Boundless
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Додано: П'ят 12 чер, 2020 19:38
casper12 написав:
але один з високих - 3% в конкорді.
в більшості банків стільки на НЕрозривних депо за РІК не дають!!!
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greenozon
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Додано: Суб 13 чер, 2020 14:05
Boundless написав:
casper12 написав:не впевнений, що максимальний, але один з високих - 3% в конкорді.
Там за снятие 0.5%, поэтому весь смысл высокого % теряется
Для этого открывается любая дебетка, на которую $ переводятся перед снятием
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Stringer
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