Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.
ПС. Советую поглядывать на
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Додано: Нед 18 чер, 2023 17:54
Заначка, Рюкзак по 10%
Швидкий 10% у вечнонационализируемой Алки
А из карт-депозиток мне UnexSmart (есть вирта через Дию) нравится с 5% (8% от 100К) на остаток. Да и ИБ пока шаровой.
ПС. Советую поглядывать на
Додано: Чет 05 жов, 2023 21:02
Re: Карти-"депозитки" з підвищеною % ставкою
C 1 октября Мобильні заощадження в Ощаде — 4%, для зарплатников — 6%.
Додано: Чет 05 жов, 2023 21:05
% на залишок по картках
остання на сьогодні версія
Додано: Сер 13 гру, 2023 14:42
Обновилась таблица
Спасибо первоисточнику - тг-каналу TabFinance
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