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Депозиты в фунтах
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2010 13:07

Депозиты в фунтах

Кто знает, в каком банке есть депозиты в фунтах?
метель
 
 
Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2010 13:27

У фиников вроде как есть "Фунтовый" и ВТБ предлагает владельцам пакета "Привелегия"
sola
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 кві, 2010 15:16

Практически во всех банках есть) Вопрос в том, заинтересует ли банк объем Вашего депо) если заинтересует, то фунтовый депозит у них найдется обязательно, а если со штукой фунтов придете в банк, то, конечно, Вам скажут, что нет)
vasart
 
 
Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2010 01:44

В універсальному з'явився (а може і раніше був) у фунтах і шв.франках.
на 6 міс 7,75% - здається, це краще що є на ринку сьогодні

http://www.universalbank.com.ua/cgi-bin ... a&x=11,416

Хоча це розміщено в розділі «Клуб постійних клієнтів», по тел. пояснили, що відкрити його можна всім. Наступного тижня спробую.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 чер, 2010 14:36

Re: Депозиты в фунтах

метель написав:Кто знает, в каком банке есть депозиты в фунтах?

во многих есть. смотря для какой цели Вам это нужно.
zanachka
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2010 17:10

В ФиК рекламируют фунтовую карточку, см. их сайт.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 07 чер, 2010 22:45

В універсальному сьогодні мені повідомили, що при завершенні депозиту у фунтах знімається 3% від суми із % за конвертацію у фунти. Фігня виходить.

залишаються ФіК або укрексім
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2013 15:44

Re: Депозиты в фунтах

Кто пользуется депозитами в английских фунтов стерлингов посоветуйте банк?
При закрытии банк в фунтах выдает депозит? В Универсал банке без предупреждения - нет, плюс комиссия за привоз фунтов в кассу.:(
В каких банках свободно в кассе выдают фунты с текущего счета или депозита и без процентов за наличные и нет проблем с наличием фунтов? На личном опыте знаю только что Укрэксимбанк без проблем и без комиссий выдает фунты, но у них нет депозитов в фунтах.
kharkov
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Повідомлення Додано: П'ят 07 чер, 2013 17:29

См. тж. депозиты в других валютах (рубль, франк, фунт)
AntonK
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 15:15

Re: Депозиты в фунтах

Прочёл, что последним днём обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.

https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/675307/

Собрал из-за красивого названия из двух слов: "фунт стерлингов" которое читал в книгах, и из-за картинок на них, некоторое количество купюр.

Если кто-то знает, скажите, пожалуйста, как поступить в этом случае. Существует ли в банках Украины возможность положить их на депозит, чтобы затем обменять на новые - пластиковые, как указывается, купюры. Чтобы деньги не превратились в бесполезную бумагу, как это произошло с несколькими купюрами 5, 10 фунтов стерлингов, которые собрал по той же причине, но упустил момент их отмены в Украине, потому что сознание было затуманено токсинами и не обращал внимание на такие важные для моих нескольких уже бумажек с надписью 5, 10 фунтов, новости. Посещение Великобритании и обмен в пункте обмена валют, прошу не предлагать, из-за значительной для меня стоимости и того и другого.
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