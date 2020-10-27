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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: Вів 06 кві, 2010 13:07
Депозиты в фунтах
Кто знает, в каком банке есть депозиты в фунтах?
Додано: Вів 06 кві, 2010 13:27
У фиников вроде как есть
Додано: Вів 06 кві, 2010 15:16
Практически во всех банках есть) Вопрос в том, заинтересует ли банк объем Вашего депо) если заинтересует, то фунтовый депозит у них найдется обязательно, а если со штукой фунтов придете в банк, то, конечно, Вам скажут, что нет)
Додано: Нед 06 чер, 2010 01:44
В універсальному з'явився (а може і раніше був) у фунтах і шв.франках.
на 6 міс 7,75% - здається, це краще що є на ринку сьогодні
http://www.universalbank.com.ua/cgi-bin ... a&x=11,416
Хоча це розміщено в розділі «Клуб постійних клієнтів», по тел. пояснили, що відкрити його можна всім. Наступного тижня спробую.
Додано: Нед 06 чер, 2010 14:36
Re: Депозиты в фунтах
во многих есть. смотря для какой цели Вам это нужно.
Додано: Пон 07 чер, 2010 22:45
В універсальному сьогодні мені повідомили, що при завершенні депозиту у фунтах знімається 3% від суми із % за конвертацію у фунти. Фігня виходить.
залишаються ФіК або укрексім
Додано: Суб 09 бер, 2013 15:44
Re: Депозиты в фунтах
Кто пользуется депозитами в английских фунтов стерлингов посоветуйте банк?
При закрытии банк в фунтах выдает депозит? В Универсал банке без предупреждения - нет, плюс комиссия за привоз фунтов в кассу.
В каких банках свободно в кассе выдают фунты с текущего счета или депозита и без процентов за наличные и нет проблем с наличием фунтов? На личном опыте знаю только что Укрэксимбанк без проблем и без комиссий выдает фунты, но у них нет депозитов в фунтах.
Додано: П'ят 07 чер, 2013 17:29
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:15
Re: Депозиты в фунтах
Прочёл, что последним днём обращения старых бумажных банкнот номиналом 20 и 50 фунтов станет 30 сентября 2022 года. После этого они перестанут быть законным платежным средством.
Собрал из-за красивого названия из двух слов: "фунт стерлингов" которое читал в книгах, и из-за картинок на них, некоторое количество купюр.
Если кто-то знает, скажите, пожалуйста, как поступить в этом случае. Существует ли в банках Украины возможность положить их на депозит, чтобы затем обменять на новые - пластиковые, как указывается, купюры. Чтобы деньги не превратились в бесполезную бумагу, как это произошло с несколькими купюрами 5, 10 фунтов стерлингов, которые собрал по той же причине, но упустил момент их отмены в Украине, потому что сознание было затуманено токсинами и не обращал внимание на такие важные для моих нескольких уже бумажек с надписью 5, 10 фунтов, новости. Посещение Великобритании и обмен в пункте обмена валют, прошу не предлагать, из-за значительной для меня стоимости и того и другого.
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