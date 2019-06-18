Как петиция бредовая, так и многие комменты.
На любой доход должен быть налог. И 20% - вполне нормальный его размер.
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Особенно смешат х-перды-знатоки, утверждающие, что количество депозитов в среднем уменьшилось с момента введения налога )))
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:55
Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты
Как петиция бредовая, так и многие комменты.
На любой доход должен быть налог. И 20% - вполне нормальный его размер.
...
Особенно смешат х-перды-знатоки, утверждающие, что количество депозитов в среднем уменьшилось с момента введения налога )))
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