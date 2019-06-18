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Петиция для победы над антинародным
"налогом на депозиты"

Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты"
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2020 09:55

Re: Петиция для победы над антинародным "налогом на депозиты

Как петиция бредовая, так и многие комменты.
На любой доход должен быть налог. И 20% - вполне нормальный его размер.
...
Особенно смешат х-перды-знатоки, утверждающие, что количество депозитов в среднем уменьшилось с момента введения налога )))
Karrambas
 
Повідомлень: 78
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