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Депозиты в фунтах
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Депозити для фізичних та юридичних осіб, короткострокові банківські вклади, найвигідніші депозити в банках України.
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 06:54

Вопрос к знающим о финансах всё

Около 5-6 лет назад покупал красивые разноцветные купюры из-за двухсложного названия: фунт стерлингов, потому что читал о них в красивых детских разноцветных книгах о средних веках. Всего у меня оказалось купленными несколько сотен фунтов в соотношении 1.40-1.42 за 1 доллар США. Теперь меня вынуждают их продать по 1.15 в соотношении за 1 доллар США. Ведь депозитов в банках Украины в фунтах нет, а бумажные их купюры отменяют в сентябре 2022 года. Еще несколько сотен фунтов в разноцветных купюрах я потерял, пребывая в очень засорённом разными токсинами сознанием, то есть в очень плохом для человека состоянии.

Эти деньги очень существенны для моего существования.

Не могли бы знающие о финансах всё, посоветовать: как быть в этом случае умственно отсталому - мне.
tfkzpm2
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 13:19

  tfkzpm2 написав:Около 5-6 лет назад покупал красивые разноцветные купюры из-за двухсложного названия: фунт стерлингов, потому что читал о них в красивых детских разноцветных книгах о средних веках. Всего у меня оказалось купленными несколько сотен фунтов в соотношении 1.40-1.42 за 1 доллар США. Теперь меня вынуждают их продать по 1.15 в соотношении за 1 доллар США. Ведь депозитов в банках Украины в фунтах нет, а бумажные их купюры отменяют в сентябре 2022 года. Еще несколько сотен фунтов в разноцветных купюрах я потерял, пребывая в очень засорённом разными токсинами сознанием, то есть в очень плохом для человека состоянии.

Эти деньги очень существенны для моего существования.

Не могли бы знающие о финансах всё, посоветовать: как быть в этом случае умственно отсталому - мне.

С учетом того, что времени для обмена банкнот старого образца фунта стерлингов - не так уж много, есть два пути:

1. Предложить тому, кто будет в Англии в ближайший месяц. Возможно, у Вас купят данную валюту.
2. Пойти в украинский банк и поменять на гривны. За гривны - купить другую валюту (евро, доллар США), или товары в Украине.

Других вариантов (кроме, оставить себе эти купюры) - особо нет.
Victor8
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