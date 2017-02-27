Shaman написав:"Кормово-выробныча" теж термін явно не з лексикона економіста..
А я нигде и не говорил про то, что я экономист. Я просто владею школьной математикой начальных классов. Этого вполне достаточно чтобы понимать
Як бачу, що АБСОЛЮТНО недостатньо
dimo_0n написав:Баффет и я - на разных уровнях развития.
Це очевидно.
dimo_0n написав:Имея миллиард баффета, достаточно его вложить в трежеря под 4 годовых и получать около 4 млн в месяц.... Думаю на эти деньги можно жить... в любой точке мира... Но жизнь будет скучной и неинтересной. Поэтому они и занимаются не только инфестициями, но и благотварительностью... Но это вообще другая тема.
Маючи мільярд можна взагалі нікуди його не вкладати, і жити в будь який точці світу Навіщо вкладати його кудись, шоб потім боліла голова як його не про:?бати. А мільярд +40мільйонів ЧЕРЕЗ рік - це зовсім не ті самі гроші, що мільярд ЗАРАЗ. Ви так само можете брати по 4 мільйони на місяць прям з того мільярду, навіть не помітите що сильно менще стало. Бо це дуже грубо, так рахувати...
dimo_0n написав: Если сравнивать бизнесс будивельника с текущими 12%\год в грн
Ви на серйозних щах вважаєте, що будівельник такий тупий, що не додумався покласти гроші в банк під 12% і не заморочуватись із підприємницькою діяльністю ?
budivelnik написав:А якщо я напишу що маржа в середньому по торговій точці 15% , а чистий прибуток 2%, бо 8% це податки , а 5% це оплата працівників ... і це ще дуже добре.... Правда маленькі уточнення-це в місяць а не в рік
т.е. +/- 12% в год с ненулевой вероятностью прилета шахеда по товару, потери производства, складских помещений? и это же в гривне? ммм... тоже не очень выглядит, когда ОВДП дают 15-16.
По перше, 2% * 12 міс = 24%, а не 12%
По друге, ви порівнюєте мух із котлетами. бо 2% з обороту, і 2% на капітал це небо і земля.
Маючи 100к грн КАПІТАЛУ (оборотних коштів), ви можете за місяць набрати 10/20/30 замовлень (чи зробити продажів) на 100к, виконати їх та отримати оплату 1/2/3 мільйони ОБОРОТУ, і це буде 20/30/40 тис прибутку, а не 2к, як ви рахуєте... А оборот залежить від того, який ви успішний підприємець і як швидко працюєте, і як вам постачальники дають відтермінування оплат і т.д.
Дюрі-бачі написав:В результаті бюджетники, пенсіонери, мобілізовані можуть купити менше продукції, наймані працівники можливо стільки ж саме, власник - більше
Ага, клієнти купляють МЕНШЕ, найманим працівникам треба платити БІЛЬШЕ, але власник, що з цим стикається, чомусь у вас тут в шоколаді за цим розкладом
Залежить від рівня і напрямку бізнесу:
Андрій Новак експортери та їхні представники, які зацікавлені у знеціненні гривні хоч до 100 гривень за долар. Тому що, продаючи за валюту певний обсяг продукції, наприклад, за мільярд доларів, п’ять років тому вони мали 8 мільярдів гривень, а зараз, нічого не роблячи, не збільшуючи виробництво, за той самий обсяг продукції на той самий мільярд доларів, вони мають 27 мільярдів гривень. Причому витрати у них – гривневі, і вони не зросли в 3,5 рази, тому, звісно, їм вигідніше, аби курс був 30, 50 або й більше. https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 87948.html
В разі стрімкої девальвації в першу чергу страждають бюджетники та отримувачі соціалки, найманим працівникам швидше підганяють зарплати, щоб їх стримати, а власники відповідно залежить від бізнесу, можуть і виграти.
ДЕПОЗИТИ НАСЕЛЕННЯ У БЕРЕЗНІ 2026 - ВІДТІК ЯК ГРИВНІ ТАК Й ДОЛАРУ
Відтік гривневих депозитів та грошей населення з рахунків банків у березні 2026 року був найбільшим за 26 місяців - 12,7 млрд грн або 1,3%. Депозити скоротились до 956,1 млрд грн
Проте річні темпи приросту гривневих депозитів залишаються найбільшими з 2024 року +19,8%.
Відтік валютних заощаджень українців з банків у березні становив 56,8 млн дол, й це максимум за останні 7 місяців. Всього населення має в банках валютних депозитів та коштів на рахунках на 11,05 млрд дол.
Й знов ж таки - куди пішли гроші? На паливо, на власні витрати у березні, на купівлю готівкової валюти? Частково на ОВДП, но далеко далеко не все.
Я більше скажу, кредити населення зросли на рекордні 11,9 млрд грн до 357,7 млрд грн.
По перше слова самого будівельника:
budivelnik написав:ППС трошки порився в паперах і знайшов ще одну формулу.. Оборот=6*вкладений капітал Тобто Чистий прибуток на вкладений капітал =6*2%=12% річних .... так в гривні, але капітал то застрахований від інфляції бо знаходиться в матеріальних ресурсах(те саме приміщення)
Теперь перерахуйте будь ласка з врахуванням ризиків тих самих матеріальних ресурсів в воюючий державі, яку кожну добу атакують різноманітними повітряними засобами.
Хоча нащо. Можете не перераховувати. Я просто напомню, что весь срачик начался с тезиса самого будивельника, что вот у него есть товар, он его продал и вышло столько то + инфляция местной валюты. Мой тезис состоял в том, что зачем получать эту доходность в бизнесе в воюющей стране с высокими рисками, если есть другие способы? А дальше уже понеслось...
Но забейте. Якщо треба пояснювати - то не треба пояснювати(с)