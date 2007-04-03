Не вчить їх робити бізнес... вони і так вміють
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 01 січ, 2017 17:01
Не вчить їх робити бізнес... вони і так вміють
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
past performance does not guarantee future results
Додано: Нед 05 бер, 2017 20:19
Re: Валютный юмор
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: П'ят 24 бер, 2017 21:14
Деньги, словно дети...
Додано: Вів 11 кві, 2017 21:08
Re: Валютный юмор
...здоров"я за гроші не купиш???!
Vlad442 написав:
flyman написав:
побажання свiдкам пакращень папасти в лона нашей бесплатной медицини
Приходишь, платишь за хорошую одноместную палату, лекарства, ведущему врачу и получаешь услугу в 4-5 раза дешевле, чем у того же врача в платной клинике.
Да, государство не финансирует в достаточном объеме, но львиную долю затрат берет на себя.
...якуууууууууу????! .....нема ні вати, ні бинта, ні рукавичок...........та ні куя нема!!!!
....буде пацієнт кровою стікати на коридорі і ніхто з лікарів йому допомагати не буде, поки не з"являться родичі з бабосами!!!
....а як родичі не з"являться, ....як-небудь зашиють.....зеленкою намажуть і шпіца з лікарні, щоб не займав койко-місця!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Вів 01 сер, 2017 21:43
Re: Валютный юмор
Додано: Сер 02 сер, 2017 12:46
Заблуждение. Мы failed state в умах власть имущих. Налоги не причем.
Додано: Чет 14 чер, 2018 19:42
Zebra С нынешными ценами на бензин остается только и шутить относительно денег
|