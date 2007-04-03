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Валютный юмор
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 13141516
Повідомлення Додано: Нед 01 січ, 2017 17:01

  Lion+ написав:на сегодня могла б и по 27,40-27,70 продать :idea:

Не вчить їх робити бізнес... вони і так вміють :mrgreen:
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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tobias
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2017 15:49

Это точно))) И учить не надо!
AndrewNor
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Повідомлення Додано: П'ят 13 січ, 2017 21:43

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Lion+
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2017 19:38

Если рубль 58 то доллар максимум 18
Mincha
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 бер, 2017 20:19

Re: Валютный юмор

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 24 бер, 2017 21:14

Деньги, словно дети...

Деньги, словно дети, какими бы они ни были большими, они всегда кажутся нам маленькими....


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Пчёлка
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 кві, 2017 21:08

Re: Валютный юмор

...здоров"я за гроші не купиш???!
Vlad442 написав:
flyman написав:
побажання свiдкам пакращень папасти в лона нашей бесплатной медицини

Приходишь, платишь за хорошую одноместную палату, лекарства, ведущему врачу и получаешь услугу в 4-5 раза дешевле, чем у того же врача в платной клинике.
Да, государство не финансирует в достаточном объеме, но львиную долю затрат берет на себя.


...якуууууууууу????! :shock: .....нема ні вати, ні бинта, ні рукавичок...........та ні куя нема!!!! :mrgreen:
....буде пацієнт кровою стікати на коридорі і ніхто з лікарів йому допомагати не буде, поки не з"являться родичі з бабосами!!!
....а як родичі не з"являться, ....як-небудь зашиють.....зеленкою намажуть і шпіца з лікарні, щоб не займав койко-місця!!! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 01 сер, 2017 21:43

Re: Валютный юмор

  Долярчик написав:побажання свiдкам пакращень папасти в лона нашей бесплатной медицини

Проблема нас, Украинцев в том... что мы считаем что нам все должны, готударство, поликлиники... А вот мы не должны налоги платить их же украдут и пустят на что-то другое...
s_n_reznik
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Повідомлення Додано: Сер 02 сер, 2017 12:46

  s_n_reznik написав:
  Долярчик написав:побажання свiдкам пакращень папасти в лона нашей бесплатной медицини

Проблема нас, Украинцев в том... что мы считаем что нам все должны, готударство, поликлиники... А вот мы не должны налоги платить их же украдут и пустят на что-то другое...

Заблуждение. Мы failed state в умах власть имущих. Налоги не причем.
Zebra
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Zebra С нынешными ценами на бензин остается только и шутить относительно денег
fefelova
 
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