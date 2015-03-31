АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico

Додано: Пон 18 лют, 2019 09:33

maxim2014 написав: vchornous написав: З цією компанією мав справу кілька років. Основний поліс на випадок смерті або дожиття передбачав щорічні виплати у розмірі більше 5000 гривень.

Не то б что бы я защищал метлайф, но насколько я знаю то выплаты от двух страховых по одному страховому случаю получать же нельзя... или можно?.. Не то б что бы я защищал метлайф, но насколько я знаю то выплаты от двух страховых по одному страховому случаю получать же нельзя... или можно?..

Формально нельзя, но в одной компании могут не знать о другом полисе.Что касается претензии о малой выплате - так тут правила страхования - солидная такая книжица, в которой, действительно, расписано буквально всё. Думаю, что выплата была в соответствии с правилами.Просто здесь страхование жизни, а не медицинская страховка. Для травм, не угрожающих жизни, и не приводящих к утрате трудоспособности, даже таких серьёзных, как описанная - ставки выплат чисто формальные, "чтоб было".Меня лично позабавила "индексация", которая тут означает просто увеличение страховых премий по дополнительным рискам. Сумма основной страховки не увеличивается, просто надо платить больше денег. А дополнительные риски - это как раз те, за которые самые мизерные выплаты. Зато преподносится как "защита от инфляции". Хорошо, что договор предусматривает возможность не платить индексацию.