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АЛІКО АІГ Життя (ALICO
AIG Life) Metlife Alico

АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АЛІКО АІГ Життя (ALICO AIG Life) Metlife Alico 3.4 5 124
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
25
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
12
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
10%
12
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
44%
55
Всього голосів : 124
Повідомлення Додано: Пон 18 лют, 2019 09:33

  maxim2014 написав:
vchornous написав:З цією компанією мав справу кілька років. Основний поліс на випадок смерті або дожиття передбачав щорічні виплати у розмірі більше 5000 гривень.

Не то б что бы я защищал метлайф, но насколько я знаю то выплаты от двух страховых по одному страховому случаю получать же нельзя... или можно?..

Формально нельзя, но в одной компании могут не знать о другом полисе.
Что касается претензии о малой выплате - так тут правила страхования - солидная такая книжица, в которой, действительно, расписано буквально всё. Думаю, что выплата была в соответствии с правилами.
Просто здесь страхование жизни, а не медицинская страховка. Для травм, не угрожающих жизни, и не приводящих к утрате трудоспособности, даже таких серьёзных, как описанная - ставки выплат чисто формальные, "чтоб было".
Меня лично позабавила "индексация", которая тут означает просто увеличение страховых премий по дополнительным рискам. Сумма основной страховки не увеличивается, просто надо платить больше денег. А дополнительные риски - это как раз те, за которые самые мизерные выплаты. Зато преподносится как "защита от инфляции". Хорошо, что договор предусматривает возможность не платить индексацию.
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