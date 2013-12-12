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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 03 лис, 2021 17:30
Срок выплаты до 30 октября 2021 года. Пока тихо денег нет.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:18
UX-2019 написав: DmitryZP написав:
Что там по ТАТМ есть у кого то новости?
Имеется решение суда, которое заблокировало процесс выплаты дивидендов.На данный момент оно не отменено, поэтому выплата пока невозможна.
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vad12
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Додано: Пон 08 лис, 2021 10:52
Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?
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user412
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Додано: Вів 09 лис, 2021 23:38
user412 написав:
Не слышно по дивидендам от Укрнафты? Кому-нибудь зашли?
Приєднуюсь до запитання.
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VASH
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Чет 12 гру, 2013 11:44
San