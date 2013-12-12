Получаем дивиденды

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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 177178179180 Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:33 DmitryZP написав: На розгляді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з листопада місяця знаходиться звернення ПАТ «УКРНАФТА» щодо необхідності роз’яснення порядку виплати дивідендів за 2018 рік емітентом через депозитарну систему України.



Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают

Ну пока я вижу, что УНАФ рассталась с деньгами, отправив их в НДУ.

Отличие от других годов - унаф впервые выплачивает дивиденды через НДУ, до этого я получал через почту за 2008-10, или через суд.

У меня другой вопрос - а что делают ср* чиновники, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Как можно месяц не отвечать на письмо, когда речь идёт о выплате 1.9 млрд грн. 1 мес - в ОВГЗ это 1% доходности. То есть какая-то морда просто своей бездеятельностью наносит вред на 19 млн ежемесячно? Это сразу на кол такую персону. Тарабаркин не в нкцбфр? Что мешает заняться вопросом в интересах клиентов компании, к которой он имеет отношение?

Тут ещё какая засада: государство то тут не жертва, и свою долю получит: вот даже через переплату налогов, которой они пользовались год, или кто вот принимает эти противоречивые вещи: выплата через НДУ против выплаты напрямую в бюджет? Это ж опять гос-во. тут - одни миноры - жертвы, в очередной раз.

В очередной раз утверждаюсь, что Украина - failed state, вместо решения ситуации, каждый раз какие-то созданные собственноручно препятствия. И бумажка на бумажку, уход от принятия решений, ответственности, неспособность решать вопросы в интересах общества, которому служат Ну пока я вижу, что УНАФ рассталась с деньгами, отправив их в НДУ.Отличие от других годов - унаф впервые выплачивает дивиденды через НДУ, до этого я получал через почту за 2008-10, или через суд.У меня другой вопрос - а что делают ср* чиновники, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Как можно месяц не отвечать на письмо, когда речь идёт о выплате 1.9 млрд грн. 1 мес - в ОВГЗ это 1% доходности. То есть какая-то морда просто своей бездеятельностью наносит вред на 19 млн ежемесячно? Это сразу на кол такую персону. Тарабаркин не в нкцбфр? Что мешает заняться вопросом в интересах клиентов компании, к которой он имеет отношение?Тут ещё какая засада: государство то тут не жертва, и свою долю получит: вот даже через переплату налогов, которой они пользовались год, или кто вот принимает эти противоречивые вещи: выплата через НДУ против выплаты напрямую в бюджет? Это ж опять гос-во. тут - одни миноры - жертвы, в очередной раз.В очередной раз утверждаюсь, что Украина - failed state, вместо решения ситуации, каждый раз какие-то созданные собственноручно препятствия. И бумажка на бумажку, уход от принятия решений, ответственности, неспособность решать вопросы в интересах общества, которому служат San

Повідомлень: 33376 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2309 раз. Подякували: 2563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 28 гру, 2021 12:27 Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что Yuri_Z Повідомлень: 296 З нами з: 18.06.18 Подякував: 39 раз. Подякували: 43 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 18:24 Yuri_Z написав: Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что

Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся.... Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся.... VitaliyN Повідомлень: 276 З нами з: 05.10.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 18:32 VitaliyN написав: Yuri_Z написав: Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что

Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся.... Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся....

Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.

Зато Тарас Козак уже подлизнул комиссии, сказав что его клиенты будут счастливы действиям комиссии. Клиенты счастливы видеть дивиденды на своих счетах, а не голословные заявления этих всех пионеров-бюрократов Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.Зато Тарас Козак уже подлизнул комиссии, сказав что его клиенты будут счастливы действиям комиссии. Клиенты счастливы видеть дивиденды на своих счетах, а не голословные заявления этих всех пионеров-бюрократов San

Повідомлень: 33376 З нами з: 08.04.08 Подякував: 2309 раз. Подякували: 2563 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 29 гру, 2021 20:09 Re: Получаем дивиденды судя по сумме зашли дивиденды от Донбасенерго через Драгон Serhiy_Y Повідомлень: 177 З нами з: 15.04.14 Подякував: 12 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 177178179180 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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San Чет 12 гру, 2013 11:44