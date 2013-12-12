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Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 24 гру, 2021 18:33
DmitryZP написав:
На розгляді Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку з листопада місяця знаходиться звернення ПАТ «УКРНАФТА» щодо необхідності роз’яснення порядку виплати дивідендів за 2018 рік емітентом через депозитарну систему України.
Вот это выглядит странным - как будто за 2018й чем то отличается от других годов. В общем пока это выглядит как мы не виноваты, нам другие мешают
Ну пока я вижу, что УНАФ рассталась с деньгами, отправив их в НДУ.
Отличие от других годов - унаф впервые выплачивает дивиденды через НДУ, до этого я получал через почту за 2008-10, или через суд.
У меня другой вопрос - а что делают ср* чиновники, чтобы помочь разрешить эту ситуацию? Как можно месяц не отвечать на письмо, когда речь идёт о выплате 1.9 млрд грн. 1 мес - в ОВГЗ это 1% доходности. То есть какая-то морда просто своей бездеятельностью наносит вред на 19 млн ежемесячно? Это сразу на кол такую персону. Тарабаркин не в нкцбфр? Что мешает заняться вопросом в интересах клиентов компании, к которой он имеет отношение?
Тут ещё какая засада: государство то тут не жертва, и свою долю получит: вот даже через переплату налогов, которой они пользовались год, или кто вот принимает эти противоречивые вещи: выплата через НДУ против выплаты напрямую в бюджет? Это ж опять гос-во. тут - одни миноры - жертвы, в очередной раз.
В очередной раз утверждаюсь, что Украина - failed state, вместо решения ситуации, каждый раз какие-то созданные собственноручно препятствия. И бумажка на бумажку, уход от принятия решений, ответственности, неспособность решать вопросы в интересах общества, которому служат
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San
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Додано: Вів 28 гру, 2021 12:27
Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что
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Yuri_Z
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:24
Yuri_Z написав:
Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что
Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся....
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VitaliyN
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Додано: Сер 29 гру, 2021 18:32
VitaliyN написав: Yuri_Z написав:
Mhpc дивиденды, "Драгон". Только что
Под Елочку!!! Все четко! А в УНАФе за 2018-й борятся....
Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.
Зато Тарас Козак уже подлизнул комиссии, сказав что его клиенты будут счастливы действиям комиссии. Клиенты счастливы видеть дивиденды на своих счетах, а не голословные заявления этих всех пионеров-бюрократов
Востаннє редагувалось San
в Сер 29 гру, 2021 20:36, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:09
судя по сумме зашли дивиденды от Донбасенерго через Драгон
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Serhiy_Y
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Додано: Сер 29 гру, 2021 20:42
San написав:
Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.
Отсюда вопрос по налогообложению. Вряд ли я увижу дивиденды МХП раньше нового года, хотя брокер их уже получил 24 декабря. Дивиденды должны у меня идти в декларации за этот год в таком случае?
ДУ уже получило их, по идее у меня счёт в ДУ, и деньги упали на мой(?) счёт в ДУ, значит, я их получил уже по закону
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San
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Додано: Сер 29 гру, 2021 23:49
San написав: San написав:
Интересно, Драконы ещё вчера заплатили, а Универ молчит, на мыло не ответили до сих пор.
Отсюда вопрос по налогообложению. Вряд ли я увижу дивиденды МХП раньше нового года, хотя брокер их уже получил 24 декабря. Дивиденды должны у меня идти в декларации за этот год в таком случае?
ДУ уже получило их, по идее у меня счёт в ДУ, и деньги упали на мой(?) счёт в ДУ, значит, я их получил уже по закону
дорогой наш товарищь, ФСЕ будет ох!!! НЕ ПЕРЕЖИВАЙ. до НГ еще сегодня и завтра! ты их получишь!
И платить тебе ничего не надо, бо твойй брокер сам удержит!
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:00
хочу эта ветка жила!
унаф,или еще пару какого-то нашего говна , не вариант!
то что предложил Альфа -там купить нечего,воообще. оно все перегрето!
Нашу Рябу -вариант, заходите пока не поздно
Востаннє редагувалось VitaliyN
в Чет 30 гру, 2021 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 30 гру, 2021 00:02
VitaliyN
а если ты не у резидента , то и не парся!
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VitaliyN
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