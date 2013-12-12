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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 178179180181
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 07:26

MHP бачу 3.99% дивиденти
На якій біржі вони?
Які українські компанії ще цікаві?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 08:44

Ukrainian Да, интересно, особенно по текущей цене.
http://www.ux.ua/ua/issue.aspx?code=MHPC
В планах на 2022 г. расширить бизнес в Европе (жирный плюс)
Yuri_Z
 
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коли там наступний розпродах якхт у власника ? :mrgreen: :mrgreen:
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 09:24

  San написав:Другой вопрос: кто-то кроме тех, кто напрямую владеет гдр, получил дивы по МХП? Кто в Украине акциями владеет? Через Дракона там или ФФ? Выплаты 10 декабря, уже 23 дек. Что мешает?


ФФ відпрацював на 5 із +

24 грудня прийшов автоматичний емейл із шаблоном заяви

----
Добрий день!
Для отримання див?денд?в MHP SE прохання заповнити розпорядження (у вкладенн?) та над?слати скан на ezaika@ffin.ua

Зверта?мо Вашу увагу, що платник податку самост?йно зд?йсню? розрахунок та сплату до бюджету податк?в з ?ноземних доход?в!
----

заповнив шаблон, відправив на пошту, на 2ий день зараховані двд! (новий емейл)

Європа!

PS в шаблоні були 3 опції включно із свіфтовкою (мабуть дуже дорого, тому просто продав за грн і зарахував на баланс)

жирний +
greenozon
 
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  #<1 ... 178179180181
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Чет 12 гру, 2013 11:44
San

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