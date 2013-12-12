Получаем дивиденды

MHP бачу 3.99% дивиденти
На якій біржі вони?
Які українські компанії ще цікаві?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 30 гру, 2021 07:26
MHP бачу 3.99% дивиденти
На якій біржі вони?
Які українські компанії ще цікаві?
Додано: Чет 30 гру, 2021 08:44
Ukrainian Да, интересно, особенно по текущей цене.
В планах на 2022 г. расширить бизнес в Европе (жирный плюс)
Додано: Чет 30 гру, 2021 09:24
ФФ відпрацював на 5 із +
24 грудня прийшов автоматичний емейл із шаблоном заяви
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Добрий день!
Для отримання див?денд?в MHP SE прохання заповнити розпорядження (у вкладенн?) та над?слати скан на ezaika@ffin.ua
Зверта?мо Вашу увагу, що платник податку самост?йно зд?йсню? розрахунок та сплату до бюджету податк?в з ?ноземних доход?в!
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заповнив шаблон, відправив на пошту, на 2ий день зараховані двд! (новий емейл)
Європа!
PS в шаблоні були 3 опції включно із свіфтовкою (мабуть дуже дорого, тому просто продав за грн і зарахував на баланс)
жирний +
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