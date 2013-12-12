Получаем дивиденды

Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:41

Что касается козака и прочих тридварасов, то сцат они в очи клиентам, делая прогиб перед чинушами: они с ними - одна клика, сегодня тарабаркин, завтра - мухамедов, послезавтра - козак будут рулить комиссиями, так же их бизнесу ненужны проблемы с госорганами, поэтому нужно продемонстрировать лишний раз лояльность там, где госорганы на не самой твёрдой почте. В итоге, и украинская правда с новостью вышла, какая комиссия - молодец, и комментарий эксперта козака для солидности добавила, не разбираясь в сути вопроса, ведь там все так далеки от рынка. Нет шума - нет проблем. И это все предельно понятно: с нас холдеров нафты выхлоп мизерный, а отношения с госорганами- это для них инвестиция в будущее компании