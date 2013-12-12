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Получаем дивиденды

Получаем дивиденды
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 179180181182
Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:15

О, а была ещё вторая попытка заплатить

ПАТ "Укрнафта" повідомляло про свій намір до 31 грудня 2021 року виплатити через депозитарну систему України в повному обсязі дивіденди за 2018 рік всім акціонерам, у власності яких станом на 11.06.2021 року обліковувалось менше 5% статутного капіталу Товариства.

29.12.2021 року Центральний депозитарій вчергове відмовив ПАТ "Укрнафта" у виконанні розпорядження Товариства про виплату дивідендів, повернувши кошти. Отже понад 11 тисяч акціонерів Товариства наразі позбавлені можливості отримати належні дивіденди за 2018 рік.
Fb ukrnafta
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 07:20

Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами.
Пчёлы против мёда
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 09:56

  San написав:О, а была ещё вторая попытка заплатить

ПАТ "Укрнафта" повідомляло про свій намір до 31 грудня 2021 року виплатити через депозитарну систему України в повному обсязі дивіденди за 2018 рік всім акціонерам, у власності яких станом на 11.06.2021 року обліковувалось менше 5% статутного капіталу Товариства.

29.12.2021 року Центральний депозитарій вчергове відмовив ПАТ "Укрнафта" у виконанні розпорядження Товариства про виплату дивідендів, повернувши кошти. Отже понад 11 тисяч акціонерів Товариства наразі позбавлені можливості отримати належні дивіденди за 2018 рік.
Fb ukrnafta


https://www.ukrnafta.com/novini-dlya-%D ... ktsioneriv

а тут этого нет - то есть они на ФБ чето запостили и нормально, а на официальном сайте этого делать не нужно выходит?
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:03

Написати на фб це то саме що на заборі 3 букви

а де офіціоз???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 10:51

  San написав:Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами.
Пчёлы против мёда

В свете борьбы с олигархами, требуется выплата дивидендов Коломойскому одновременно с 12 тысячами мелких акционеров. Пока не насобирают сумму для Бени, мы ждем. Козак из Универа говорит, что это в высшей степени справедливо и мы все согласны подождать....
Пенсионер
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:25

  greenozon написав:Написати на фб це то саме що на заборі 3 букви

а де офіціоз???

Плохо, что нет официоза, но я думаю, что они и сами не верили, что платёж пройдёт со второй попытки, когда с первой они не ожидали такой дерзости от нду.

Уверен, что платёж был 29-го, иначе нду мог бы ответить, что информация не соответствует действительности.
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:28

  Пенсионер написав:
  San написав:Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами.
Пчёлы против мёда

В свете борьбы с олигархами, требуется выплата дивидендов Коломойскому одновременно с 12 тысячами мелких акционеров. Пока не насобирают сумму для Бени, мы ждем. Козак из Универа говорит, что это в высшей степени справедливо и мы все согласны подождать....

Оффшорам уже может быть интереснее пойти в суд и получить инфляционные и пеню, тем более если компания ручная, то с этим проблем не будет, и решить могут в кратчайшие сроки. А посему мы можем дивидендов тоже не увидеть без суда
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 17:41

Что касается козака и прочих тридварасов, то сцат они в очи клиентам, делая прогиб перед чинушами: они с ними - одна клика, сегодня тарабаркин, завтра - мухамедов, послезавтра - козак будут рулить комиссиями, так же их бизнесу ненужны проблемы с госорганами, поэтому нужно продемонстрировать лишний раз лояльность там, где госорганы на не самой твёрдой почте. В итоге, и украинская правда с новостью вышла, какая комиссия - молодец, и комментарий эксперта козака для солидности добавила, не разбираясь в сути вопроса, ведь там все так далеки от рынка. Нет шума - нет проблем. И это все предельно понятно: с нас холдеров нафты выхлоп мизерный, а отношения с госорганами- это для них инвестиция в будущее компании
San
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Повідомлення Додано: П'ят 21 січ, 2022 21:37

МАЖОРИТАРНЫЙ АКЦИОНЕР (мажоритарий, крупный акционер) — владелец (физическое или юридическое лицо) пакета акций, который позволяет акционеру реализовать свое право участвовать в управлении акционерном обществом.


начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO


Там опять собрание затевается. Попытка номер три вывода активов из Укрнафты.
Не получится ли так, что имея на руках решение суда истребовать дивики не выгорит - на счете будет пусто после дерибана. Еще смешно, когда Игоря Валерьевича называют миноритарным акционером.

Интересный вопрос истребовать дивики за 2020 год. Не слышно, чтобы кто-то уже судился?
user412
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 січ, 2022 01:56

Re: Получаем дивиденды

Инвест климат- только загорать.
Йопт
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