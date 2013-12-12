Получаем дивиденды

ПАТ "Укрнафта" повідомляло про свій намір до 31 грудня 2021 року виплатити через депозитарну систему України в повному обсязі дивіденди за 2018 рік всім акціонерам, у власності яких станом на 11.06.2021 року обліковувалось менше 5% статутного капіталу Товариства.
29.12.2021 року Центральний депозитарій вчергове відмовив ПАТ "Укрнафта" у виконанні розпорядження Товариства про виплату дивідендів, повернувши кошти. Отже понад 11 тисяч акціонерів Товариства наразі позбавлені можливості отримати належні дивіденди за 2018 рік. Fb ukrnafta
Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами. Пчёлы против мёда
San написав:О, а была ещё вторая попытка заплатить
ПАТ "Укрнафта" повідомляло про свій намір до 31 грудня 2021 року виплатити через депозитарну систему України в повному обсязі дивіденди за 2018 рік всім акціонерам, у власності яких станом на 11.06.2021 року обліковувалось менше 5% статутного капіталу Товариства.
29.12.2021 року Центральний депозитарій вчергове відмовив ПАТ "Укрнафта" у виконанні розпорядження Товариства про виплату дивідендів, повернувши кошти. Отже понад 11 тисяч акціонерів Товариства наразі позбавлені можливості отримати належні дивіденди за 2018 рік. Fb ukrnafta
San написав:Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами. Пчёлы против мёда
В свете борьбы с олигархами, требуется выплата дивидендов Коломойскому одновременно с 12 тысячами мелких акционеров. Пока не насобирают сумму для Бени, мы ждем. Козак из Универа говорит, что это в высшей степени справедливо и мы все согласны подождать....
San написав:Интересно, как некоторые деятели рынка отстаивают интересы.. кого? Бриджит-Бордо? Я думаю, что эти выплаты с их разрешения, так как они контролируют унаф. Государства? Которое свои дивы уже получила другими механизмами. Пчёлы против мёда
В свете борьбы с олигархами, требуется выплата дивидендов Коломойскому одновременно с 12 тысячами мелких акционеров. Пока не насобирают сумму для Бени, мы ждем. Козак из Универа говорит, что это в высшей степени справедливо и мы все согласны подождать....
Оффшорам уже может быть интереснее пойти в суд и получить инфляционные и пеню, тем более если компания ручная, то с этим проблем не будет, и решить могут в кратчайшие сроки. А посему мы можем дивидендов тоже не увидеть без суда
Что касается козака и прочих тридварасов, то сцат они в очи клиентам, делая прогиб перед чинушами: они с ними - одна клика, сегодня тарабаркин, завтра - мухамедов, послезавтра - козак будут рулить комиссиями, так же их бизнесу ненужны проблемы с госорганами, поэтому нужно продемонстрировать лишний раз лояльность там, где госорганы на не самой твёрдой почте. В итоге, и украинская правда с новостью вышла, какая комиссия - молодец, и комментарий эксперта козака для солидности добавила, не разбираясь в сути вопроса, ведь там все так далеки от рынка. Нет шума - нет проблем. И это все предельно понятно: с нас холдеров нафты выхлоп мизерный, а отношения с госорганами- это для них инвестиция в будущее компании
МАЖОРИТАРНЫЙ АКЦИОНЕР (мажоритарий, крупный акционер) — владелец (физическое или юридическое лицо) пакета акций, который позволяет акционеру реализовать свое право участвовать в управлении акционерном обществом.
начале 2021 года "Нафтогаз Украины" начал переговоры с миноритарными акционерами ПАО "Укрнефть" по разделу активов компании. Без разделения, в частности, "Нафтогаз" не сможет выйти на IPO
Там опять собрание затевается. Попытка номер три вывода активов из Укрнафты. Не получится ли так, что имея на руках решение суда истребовать дивики не выгорит - на счете будет пусто после дерибана. Еще смешно, когда Игоря Валерьевича называют миноритарным акционером.
Интересный вопрос истребовать дивики за 2020 год. Не слышно, чтобы кто-то уже судился?