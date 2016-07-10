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ФінТех, Міжнародні платіжні системи, Пластикові картки Visa, MasterCard, American Express, обмін та переказ грошей, еквайрінг та прийом платежів. Електронні грошові системи PayPal, WebMoney, Яндекс-Деньги, РБК-money питання придбання тощо.
Додано: П'ят 28 сер, 2015 21:23
Проконсультируйте, пожалуйста
Вопрос к представителю PrivatBank Вчера в чате с представителем ПриватБанка дал заявки на chardgeback средств на карты VIZA и MC. Заявки приняли в работу о чем пришли соответствующие СМС. Вопрос в следующем. Должен ли я был оставить официальную (на бумаге) заявку на возврат с соответствующими пояснениями причины или как? Спасибо
Додано: П'ят 28 сер, 2015 22:12
Нет, не бумаге не нужно (по крайней мере я не писал)
Додано: Пон 27 тра, 2019 14:59
Re: Чарджбек и приватбанк (как вернуть свои деньги ?)
Добрый день. Актуальная тема. Нахожусь в поисках возможности возврата денег уже четвертый месяц. Знакомый финансист говорит, чтобы я сразу обращалась в чарджбек компанию. Хочу сначала пообщаться с реальными людьми, которые производили возврат средств. Интересуют именно украинские компании, которые могут помочь в моем вопросе.
Додано: Суб 03 сер, 2019 23:53
подробней о ЧарджБэк
Добрый день.
Подскажите плз. я перечислила на карту приват банка мошеннику деньги, было несколько транзакций общая сумма 78750 грн
я естественно пришла в приват банк за консультацией, и просто зафиксировали перевод на карту возможно мошенника и все. Про то, что есть услуга чардж бек я узнала вот только сейчас, в банке мне никто не говорил о чардж беке.
Можите мне плз. подробней рассказать что мне нужно сделать для чардж бека и реально ли хоть какую-то часть вернуть?
Для меня эта сумма очень большая т.к моя зарплата всего 13 000 грн
скажите как мне добиться возврата средств?
Помогите прошу!
С уважением Ирина/
мой
email irina.podolskiy@gmail.com
Додано: Пон 05 сер, 2019 10:48
Если мошенничество - заявление в полицию, потом с копией заявления обратиться в банк.
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