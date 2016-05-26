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Місто Банк
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 22:06

  Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ?
Альфа продає онлай по 28.04
Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000
Отакі заробітки в кептивах :lol:

Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95
Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз.
Занёс на депо в альянс под 12.25%
Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%
deneg net
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 22:19

  Вкладчик1234 написав:lubopytnaya, обошлось без потерь?

Разумеется!
У меня все 18 (или уже 19?) ВА обошлись без потерь.
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 04 лют, 2021 23:11

  deneg net написав:
  Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ?
Альфа продає онлай по 28.04
Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000
Отакі заробітки в кептивах :lol:

Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95
Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз.
Занёс на депо в альянс под 12.25%
Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%

Летить в низ по пару копійок за звичай а як росте то зразу по пів гривні чи гривні в день.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:36

Re: Місто Банк

А если был депо "з виплатою відсотків в кінці строку" (и строк, естественно, еще ого-го)- %% накрываются медной посудиной?
Vatsyk
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лют, 2021 11:39

  Vatsyk написав:А если был депо "з виплатою відсотків в кінці строку" (и строк, естественно, еще ого-го)- %% накрываются медной посудиной?

% рахуються до дати введення тимчасової адміністрації.
Тут до 14 грудня року 2020...наскільки памятаю.
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Повідомлення Додано: Суб 06 лют, 2021 05:33

  deneg net написав:
  Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ?
Альфа продає онлай по 28.04
Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000
Отакі заробітки в кептивах :lol:

Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95
Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз.
Занёс на депо в альянс под 12.25%
Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%

Забрав грн купив дол по 27.90
Поповнив комінвест 6% дол депо стовп
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 08 лют, 2021 15:29

  Ukrainian написав:
  deneg net написав:
  Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ?
Альфа продає онлай по 28.04
Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000
Отакі заробітки в кептивах :lol:

Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95
Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз.
Занёс на депо в альянс под 12.25%
Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%

Забрав грн купив дол по 27.90
Поповнив комінвест 6% дол депо стовп

в ИнвестиЗбереж можно откупиться по 27.77 и у аллы 27.79
пока такая мировая тенденция что ДОЛ падает, нефть растет, Жэньминьби тоже идет вверх к своим рекордам, посмотрим что дальше, или разворот или дальше падение бакса. :roll:
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 08:12

Кабмин будет заниматься возвратом активов банков-банкротов

Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин https://minfin.com.ua/2021/02/24/60522482/
Подскажите, это даст разультат?
Lin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лют, 2021 12:22

  Lin написав:Теперь возвратом активов банков-банкротов будет заниматься специальная рабочая группа — Кабмин https://minfin.com.ua/2021/02/24/60522482/
Подскажите, это даст разультат?

Так в судах в основному все вирішують...
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Повідомлення Додано: Пон 30 сер, 2021 04:25

Уважаемые, кто нибудь из кредиторов Мисто Банка получил деньги превышающую 200 тыс? Кому то уже выплатили?? Есть информация?
Lin
 
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