Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ? Альфа продає онлай по 28.04 Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000 Отакі заробітки в кептивах
Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95 Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз. Занёс на депо в альянс под 12.25% Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%
Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ? Альфа продає онлай по 28.04 Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000 Отакі заробітки в кептивах
Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95 Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз. Занёс на депо в альянс под 12.25% Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%
Летить в низ по пару копійок за звичай а як росте то зразу по пів гривні чи гривні в день.
Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ? Альфа продає онлай по 28.04 Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000 Отакі заробітки в кептивах
Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95 Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз. Занёс на депо в альянс под 12.25% Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%
Забрав грн купив дол по 27.90 Поповнив комінвест 6% дол депо стовп
Ukrainian написав:Доларові вклади по 27.96 вертають ? Альфа продає онлай по 28.04 Збиток 8 копійок на долларів або 80 грн на $1000 Отакі заробітки в кептивах
Уже пошёл заработок. Получил в Пивденном без малейших проблем, за исключением, что купюры были 100. Можно было откупиться по 27,95 Пока не вижу смысла, потому что бакс летит вниз. Занёс на депо в альянс под 12.25% Жалко только, что зарубили Мисто, там были хорошие %%
Забрав грн купив дол по 27.90 Поповнив комінвест 6% дол депо стовп
в ИнвестиЗбереж можно откупиться по 27.77 и у аллы 27.79 пока такая мировая тенденция что ДОЛ падает, нефть растет, Жэньминьби тоже идет вверх к своим рекордам, посмотрим что дальше, или разворот или дальше падение бакса.