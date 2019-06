Innovative Securities Ltd кто сталкивался?

Форуми / Все про гроші: інші

Всем привет, для того чтобы в чем то разбираться, порой приходится самому очень глубоко в чем то разобраться. Суть кредита - у банка нет денег на момент оформления кредита, но под Вашу подпись на кредитном соглашении нац банк перечисляет коммерческому банку деньги. Поверьте что 98% наших граждан не знает и 10 доли того что мутят наши банки. Скажите а чем Дельта банк отличается от корпорации Медоффа - ничем, как и все остальные банки и вся банковская система во главе с нбу. Мнение не мое а таких люде как Баффет и его учителя Грехем Бенджамин - покупай реальный актив.

Грэм писал, что владелец акций должен относиться к ним, прежде всего, как к своей доле в бизнесе. Держа это в уме, инвестор не должен беспокоиться по поводу флуктуаций (колебаний) цен акций, потому что в краткосрочной перспективе рынок ценных бумаг ведёт себя как «машина для голосования». В долгосрочной же перспективе рынок ведёт себя, как «весы» — внутренняя стоимость акции в конечном итоге отражается на её цене.



Он рекомендовал инвесторам концентрировать свои усилия на анализе финансового состояния компаний. Когда акции компании продаются на рынке по ценам ниже их внутренней стоимости, существует, так называемый, запас надёжности (англ. margin of safety), что делает их привлекательными для инвестиции.



Грэм писал, что инвестиция наиболее разумна, когда она наиболее похожа на деловое предприятие. Об этих словах Уоррен Баффет говорит как о наиболее важных, когда-либо написанных об инвестировании. Грэм говорит, что значение имеет лишь корректно проведённый анализ, основанный на достоверных фактах, а согласие или несогласие других инвесторов вторично.



К сожаление знающие люди междк НБУ и МММ ставят знак равенства и инвестирую в фонды, гос облигации США или золото.



Традиций инвестирования нет, потому что обычный инвестор пока войдет в курс дела, компания к тому времени становится банкротом - вину тому советская ментальность типа - нахапать или положение дается для того чтоб им пользоваться.



у INNOVATIVE SECURITIES совсем иная идеология - клиенто ориентрованная, наши люди привыкли когда их кнутом бьют по ж***, а не пряниками с чаем угощают, поэтому и доверяют единицы и авантюристы, последние нередко пьют шампанское, когда у большинства на хлеб не хватает и светятся в списке форбс, когда у всех остальных кризис. ksp1654

Ух, как смешно читать флуд от ботов, которые создают видимость хороших отзывов о компании. Innovative Securities - обычная пирамида. По поводу этой компании вопрос может быть только один: "когда она закроется и исчезнет со всеми деньгами вкладчиков?"

Куда смотрит полиция?

Готов аргументировано подискутировать на эту тему. Но тут аргументов быть не может.

Кирилл, Master of Finance, Level 2 candidate in the CFA program

Куда смотрит полиция?



Готов аргументировано подискутировать на эту тему. Но тут аргументов быть не может.

у INNOVATIVE SECURITIES совсем иная идеология - клиенто ориентрованная, наши люди привыкли когда их кнутом бьют по ж***, а не пряниками с чаем угощают, поэтому и доверяют единицы и авантюристы, последние нередко пьют шампанское, когда у большинства на хлеб не хватает и светятся в списке форбс, когда у всех остальных кризис.



И какая же идеология инвестирования у innovative Securities. Очень интересно узнать. Также интересно увидеть performance history по сравнению с хотя бы с S&P500. Ну и хоть какую-то статистику: return, volatility, SR, etc

Да никуда она не смотрит. Она не имеет таких полномочий, по закону. Уголовный кодекс это НЕ наказывает!!!!!!! В уголовном кодексе нет ни одной статьи, которая наказывала бы за финансовые пирамиды и мошенничество с деньгами. А что не запрещено, то разрешено. Такая наша действительность.

Повідомлень: 17 З нами з: 28.08.16 Подякував: 0 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 жов, 2016 03:14

запрещены с 2013 года http://en.interfax.com.ua/news/general/175882.html

было бы желание, к данной фирме можно подойти с другой стороны: где разрешения на предоставление услуг по торговли акциями США и Европы населению?

запрещены с 2013 года http://en.interfax.com.ua/news/general/175882.html

было бы желание, к данной фирме можно подойти с другой стороны: где разрешения на предоставление услуг по торговли акциями США и Европы населению?

существуют ли подобные разрешения в Украине? Ну и как они отчитываются в Укриане в принципе?



Добрый день!



Только что прочитал всю тему, касательно Innovative Securities.



Мне так же неделю назад предлагали открыть счет Profit Max и участие в семинарах

за счет компании (включая авиабилеты).



Воздержусь от этого шага.



