Innovative Securities Ltd кто сталкивался?

Додано: Нед 14 сер, 2016 19:48

Nika73



Всем привет, для того чтобы в чем то разбираться, порой приходится самому очень глубоко в чем то разобраться. Суть кредита - у банка нет денег на момент оформления кредита, но под Вашу подпись на кредитном соглашении нац банк перечисляет коммерческому банку деньги. Поверьте что 98% наших граждан не знает и 10 доли того что мутят наши банки. Скажите а чем Дельта банк отличается от корпорации Медоффа - ничем, как и все остальные банки и вся банковская система во главе с нбу. Мнение не мое а таких люде как Баффет и его учителя Грехем Бенджамин - покупай реальный актив.

Грэм писал, что владелец акций должен относиться к ним, прежде всего, как к своей доле в бизнесе. Держа это в уме, инвестор не должен беспокоиться по поводу флуктуаций (колебаний) цен акций, потому что в краткосрочной перспективе рынок ценных бумаг ведёт себя как «машина для голосования». В долгосрочной же перспективе рынок ведёт себя, как «весы» — внутренняя стоимость акции в конечном итоге отражается на её цене.



Он рекомендовал инвесторам концентрировать свои усилия на анализе финансового состояния компаний. Когда акции компании продаются на рынке по ценам ниже их внутренней стоимости, существует, так называемый, запас надёжности (англ. margin of safety), что делает их привлекательными для инвестиции.



Грэм писал, что инвестиция наиболее разумна, когда она наиболее похожа на деловое предприятие. Об этих словах Уоррен Баффет говорит как о наиболее важных, когда-либо написанных об инвестировании. Грэм говорит, что значение имеет лишь корректно проведённый анализ, основанный на достоверных фактах, а согласие или несогласие других инвесторов вторично.



К сожаление знающие люди междк НБУ и МММ ставят знак равенства и инвестирую в фонды, гос облигации США или золото.



Традиций инвестирования нет, потому что обычный инвестор пока войдет в курс дела, компания к тому времени становится банкротом - вину тому советская ментальность типа - нахапать или положение дается для того чтоб им пользоваться.



у INNOVATIVE SECURITIES совсем иная идеология - клиенто ориентрованная, наши люди привыкли когда их кнутом бьют по ж***, а не пряниками с чаем угощают, поэтому и доверяют единицы и авантюристы, последние нередко пьют шампанское, когда у большинства на хлеб не хватает и светятся в списке форбс, когда у всех остальных кризис.