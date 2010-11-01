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Депозит у золоті всі за та проти (роздуми) -
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Все про банківські метали: золото, срібло, платина, паладій. Курс і ціна золота, срібла та платини, скупка золота, купівля та продаж срібла в злитках і брухт.
Ціна золота - Купівля / Продаж
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:17
Чи є сенс взагалі мати депозит у золоті? Там дуже низкі вдсотки. І покриття ФГВ нема.
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ivan_naumeiko
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