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Приватбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7805780678077808
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:17

Re: Приватбанк

  Stringer написав:И после первого такого вычета из зарплаты, эта кассирша больше не будет так умничать и рассказывать сказки братьев гримм
Спасибо за подробное разъяснение! Это не сказки,а как на самом деле происходит!И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался! ОТвет-следите сами за своими вещами и вовремя блокируйте карты! Доказывать будете Вы,что не в сговоре с мошенником! Этого никому не надо! Может просто действительно ненарывались на крутого и знающего человека,но пока инцидентов со штрафами не было!p.s Подал идею,как и ув.Долярчику-дерзайте и зарабатываайте :mrgreen:
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:23

  bub-har написав:И я уже писал,что были такие случаи прихода аленей в магазин с визгами,что потеряли карту и кто-то другой ей рассчитался!

А зачем они туда пошли?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:26

Re: Приватбанк

Ибо олени, очевидно же)
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:27

  Alex_ki написав:Ибо олени, очевидно же)
Совершенно верно!Не все знают законы! Сказали нет,значит нет и алени уходят!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:43

  Stringer написав: Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).

Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:49

  mephala написав:
  Stringer написав: Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).

Не большое уточнение.
МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.

Естественно вся работа идёт через банки, да, они могут проводить расследования до 90 дней, и если операция была точно мошенническая, а не договорняк долярчика с кумом - деньги возвращают в 99 процентов случаев. А если был ввод пина по карте - даже расследование не будут проводить - банк владелец терминала отпишет мпс, что операция была с вводом пина, мпс пошлёт банк эмитент карты, а банк эмитент может выставить владельцу карты штраф за ложное сообщение.
Да и вообще сомнительно, что мошенник пойдёт отваривать похищенную карту в сильпо, есть более простые и действенные способы снять деньги с чужой карты.
Просто нашему троллю было больше не о чем поговорить в теме, в которой он даже не собирается разбираться.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 14:31

Re: Приватбанк

Зображення
Вот такая беда :)
tmp01
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:47

  freeze написав:Поверьте, никто за покупку в супермаркете на 100-200 грн никого не будет идентифицировать, опознавать и тем более привлекать.

Ну, если поставить задачу нацарювать 100-200 гривен, то это дельце, пожалуй, при грамотном подходе, провернуть удастся. Только такие деньжищи вряд-ли заинтересуют тех, кто может сделать всё грамотно. А те, кого это могло бы заинтересовать, вряд-ли в курсе существования процедуры оспаривания транзакций в МПС.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:58

  M-Audio написав:
  freeze написав:Поверьте, никто за покупку в супермаркете на 100-200 грн никого не будет идентифицировать, опознавать и тем более привлекать.

Ну, если поставить задачу нацарювать 100-200 гривен, то это дельце, пожалуй, при грамотном подходе, провернуть удастся. Только такие деньжищи вряд-ли заинтересуют тех, кто может сделать всё грамотно. А те, кого это могло бы заинтересовать, вряд-ли в курсе существования процедуры оспаривания транзакций в МПС.


Совершенно верно. Удел тырить 100-200 грн это для школьников, случайно нашедших карту, удел грамотных людей - тут недавно 47 контейнеров с тканью пропали, не доехав до таможенной очистки на Одесской таможне, прокуратура возмущена.
freeze
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