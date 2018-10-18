Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:49

mephala написав: Stringer написав: Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения). Вы пишите заявление в банк, банк выставляет претензию мпс, мпс запрашивает у продавца чеки и другую информацию подтверждающую покупку владельцем карты (к примеру записи камер наблюдения).

Не большое уточнение.

МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу. Не большое уточнение.МПС скорее всего обращается к банку установившему терминал у продавца. А банк уже обращается к продавцу.

Естественно вся работа идёт через банки, да, они могут проводить расследования до 90 дней, и если операция была точно мошенническая, а не договорняк долярчика с кумом - деньги возвращают в 99 процентов случаев. А если был ввод пина по карте - даже расследование не будут проводить - банк владелец терминала отпишет мпс, что операция была с вводом пина, мпс пошлёт банк эмитент карты, а банк эмитент может выставить владельцу карты штраф за ложное сообщение.Да и вообще сомнительно, что мошенник пойдёт отваривать похищенную карту в сильпо, есть более простые и действенные способы снять деньги с чужой карты.Просто нашему троллю было больше не о чем поговорить в теме, в которой он даже не собирается разбираться.