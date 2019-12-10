17:54
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 гру, 2019 14:13
17:54
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Додано: Сер 11 гру, 2019 15:20
Подскажите, можно как-то вывести с КДВ Привата без % (например в Альфу).
Раньше просто переводила в П24 на свою карту чужого банка, а сейчас %.
Додано: Сер 11 гру, 2019 15:43
Додано: Сер 11 гру, 2019 16:13
Re: Приватбанк
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